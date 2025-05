Suspeito de mandar matar missionário no Amapá é preso em embarcação a caminho de Belém

Uma operação conjunta da fiscalização da Base Integrada Antônio Lemos, no rio Tajapuru, Marajó, prendeu Michel Cardoso, conhecido como “Cheiroso”, suspeito de ser um dos mandantes do assassinato do missionário Márcio Souza Silva, de 49 anos, ocorrido em outubro de 2024, em Macapá.

A prisão aconteceu na quarta-feira (21), enquanto Michel transitava na embarcação “Ana Marques”, que partiu de Macapá com destino a Belém. Ao perceber a ação policial, o suspeito ainda tentou se esconder, mas foi localizado e detido. Com ele, os agentes encontraram um telefone celular. Michel foi encaminhado à Base Integrada e, posteriormente, à Superintendência da Polícia Civil em Breves.

Segundo as investigações, Michel e Ana Maria Cardoso teriam ordenado a execução do missionário, considerado um obstáculo para o tráfico de drogas na região. Um dos executores foi preso em flagrante no dia seguinte ao crime e confessou ter cometido o homicídio para saldar uma dívida relacionada ao consumo de drogas.

Márcio Souza era missionário evangélico, atuava em comunidades e também era estudante do Instituto Federal do Amapá (IFAP).

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, destacou a importância das bases fluviais no combate à criminalidade e na proteção das comunidades ribeirinhas: “Essa ação demonstra a eficiência do trabalho de inteligência e a prontidão dos agentes em proteger nossa região”, afirmou.

Imagem: Agência Pará