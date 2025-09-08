segunda-feira, setembro 8, 2025
Pesquisa AtlasIntel em São Paulo mostra Tarcísio de Freitas à frente de Lula

O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem mais intenções de votos para presidente da República entre os eleitores do estado de São Paulo do que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 08.

Entre os eleitores paulistas, Tarcísio tem 38% de intenções de voto a presidente da República, enquanto Lula tem 34%. Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro, com 9%, enquanto Ratinho Júnior (PSD-PR) e Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) obtiveram 4%.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 2.059 eleitores de São Paulo no período entre 29 de agosto e 3 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Em um eventual segundo turno para a disputa presidencial, Tarcísio venceria Lula no estado de São Paulo por 52% a 44%. Outros 4% correspondem a brancos, nulos ou não souberam opinar.

GOVERNO DE SÃO PAULO E APROVAÇÃO

A pesquisa também ouviu os eleitores sobre cenários para o governo de São Paulo. No primeiro cenário testado, Tarcísio disputaria o primeiro turno contra os candidatos Guilherme Boulos (PSOL) e Márcio França (PSB). Nesse caso, Tarcísio tem 47,3% de intenções de voto, Boulos chega a 22,6% e Márcio França obtém 18,2%. Felipe D’Ávila (Novo) registra 1,8% e Paulo Serra tem 0,6%.

Caso a disputa tivesse o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), Tarcísio continuaria na frente. Esse cenário registra 48,6% de intenções de voto para Tarcísio e 34,2% para Alckmin. Esse cenário também tem Érika Hilton com 8,3%, Felipe D’Ávila com 1,9% e Paulo Serra com 0,2%.

Tarcísio é aprovado por 52% dos eleitores de SP. Sua reprovação é de 43%, enquanto 4% não souberam opinar. A avaliação de Tarcísio é ótima ou boa para 47,1% dos eleitores, ruim ou péssima para 31,5% e regular para 21,4%.

Também no estado, Lula é desaprovado por 56% e aprovado por 42%, enquanto 2% não souberam opinar. A avaliação do presidente da República entre os eleitores paulistas registrou ótima ou boa para 36,7%, ruim ou péssima para 50,3% e regular para 13%.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News

