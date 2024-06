PF flagra passageira com 140 cápsulas de cocaína. Ela tentou levar droga à Guiana Francesa.

A Polícia Federal prendeu uma brasileira com 140 cápsulas de cocaína no Aeroporto Internacional de Belém, na manhã deste sábado, 1º. Ela estava a caminho de Caiena, Guiana Francesa, quando foi flagrada com a droga escondida na cintura.

A abordagem foi por volta das 8 horas, no atendimento de passageiros antes do voo, feito pela PF. Durante a revista, foram encontradas seis embalagens por dentro da calça da passageira, próximo às pernas.

Ela confirmou se tratar de cocaína e também informou ter engolido uma cápsula. Levada para lavratura do flagrante na Superintendência da PF em Belém, ela expeliu a cápsula engolida e em seguida, foi encaminhada ao Sistema Prisional.

Um inquérito vai buscar esclarecer a origem e destino da droga, além de identificar outros participantes do tráfico internacional de drogas.

Imagens: Ascom/SRPF/Pará