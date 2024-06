Nayib Bukele toma posse como presidente reeleito de El Salvador

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, foi empossado neste sábado (1°), pelo Congresso do país, para um segundo mandato consecutivo no cargo. A posse do político, que conta com um amplo apoio popular, teve as presenças do rei da Espanha, Felipe VI, e do presidente da Argentina, Javier Milei, além de outros líderes.

Bukele torna-se assim o primeiro presidente da era democrática de El Salvador a ser eleito para um segundo mandato consecutivo, após décadas de ditadura militar e uma guerra civil de 12 anos (1980-1992). Momentos antes da posse, o Congresso – com ampla maioria pró-governo – iniciou uma sessão plenária extraordinária nas instalações do Teatro Nacional e depois transferiu-a para o Palácio Nacional.

Bukele, que em breve completará 43 anos e é empresário do setor publicitário, venceu as eleições de 4 de fevereiro com mais de 85% dos votos válidos. Sua participação nessas eleições foi possível depois de a Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça, eleita pela legislatura 2021-2024, ter emitido um documento no qual foram alterados os critérios de interpretação da Constituição.

