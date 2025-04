PF prende foragido condenado a 105 anos por chacina de trabalhadores rurais no Pará

A Polícia Federal prendeu, no início da tarde da quinta-feira, 24, um fazendeiro condenado a 105 anos de prisão por ordenar as mortes de cinco trabalhadores rurais que ocupavam a Fazenda Princesa, em Marabá/PA, em 1985. As investigações da PF para localização do foragido tiveram início após pedido de apoio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos/OEA e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em fevereiro deste ano.

O homem foi preso em São Paulo/SP e conduzido para a Superintendência Regional da PF no Estado, onde ficará à disposição da Justiça do Pará para o cumprimento da pena.

O órgão não informou se o assassino será trazido para o Pará.

Fonte e imagem: Ascom/SRPF-PA