PIB do Brasil cresce 3,4% em 2024, registrando o maior avanço econômico desde 2021

Economia brasileira cresce 3,4% em 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil registrou um crescimento de 3,4% em 2024, marcando o maior avanço desde 2021, segundo dados divulgados nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O desempenho positivo foi impulsionado, principalmente, pelo setor de serviços e pela indústria.

Setor de serviços e indústria lideram crescimento

O setor de serviços, que representa a maior fatia da economia brasileira, teve um crescimento expressivo, refletindo o aumento do consumo das famílias e a retomada do mercado de trabalho. O PIB pode ser calculado através do viés da produção ou pelo consumo.

A indústria, embora tenha crescido em um ritmo mais moderado, também contribuiu para o resultado positivo, com destaque para a produção de bens duráveis e a construção civil.

Fatores que impulsionaram a economia

Especialistas apontam que o crescimento da economia em 2024 foi influenciado por uma combinação de fatores, incluindo a redução da taxa de juros pelo Banco Central, o aumento do investimento privado e o crescimento das exportações. A inflação controlada e a expansão do crédito também ajudaram a impulsionar o consumo interno.

Pelo lado da produção, o IBGE destaca que três segmentos foram responsáveis por cerca da metade do crescimento do PIB em 2024:

Outras atividades de serviços (5,3%)

Indústria de transformação (3,8%)

Comércio (3,8%)

Pelo lado do consumo, o destaque foi o consumo das famílias, que se expandiu 4,8%. De acordo com a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis, a explicação está ligada à disponibilidade de renda para a população.

Perspectivas para 2025

Apesar do crescimento significativo, economistas alertam para desafios, como a necessidade de manter o equilíbrio fiscal e a incerteza no cenário global. No entanto, a expectativa do mercado é de que a economia continue em trajetória de crescimento, ainda que em um ritmo mais moderado.

Com os números positivos de 2024, o Brasil reforça sua recuperação econômica pós pandemia e abre caminho para um novo ciclo de desenvolvimento.

Fonte e Imagem: Agência Brasil