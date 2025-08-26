Polícia Científica pericia mais de 300 kg de drogas apreendidas em Ananindeua

A Polícia Científica do Pará realizou a perícia de mais de 300 kg de drogas apreendidas em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A apreensão ocorreu em uma operação integrada que envolveu a Receita Federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc). As substâncias estavam escondidas em um fundo falso de um caminhão oriundo de Manaus.

Durante a ação, foram encontrados 290 tabletes de skunk (uma variedade mais potente da maconha) e 19 de cocaína. A cadela farejadora da Receita Federal foi fundamental para localizar os entorpecentes, que estavam acondicionados em caixas de papelão camufladas na estrutura do baú.

A Polícia Científica realizou os exames periciais necessários para identificar e quantificar as substâncias, contribuindo para o andamento das investigações e para a repressão ao tráfico de drogas na região.

As autoridades continuam trabalhando para identificar os responsáveis pela carga ilícita e desarticular as redes de distribuição de drogas no estado.

