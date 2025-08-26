terça-feira, agosto 26, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Polícia Científica pericia mais de 300 kg de drogas apreendidas em Ananindeua

A Polícia Científica do Pará realizou a perícia de mais de 300 kg de drogas apreendidas em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.  A apreensão ocorreu em uma operação integrada que envolveu a Receita Federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc).  As substâncias estavam escondidas em um fundo falso de um caminhão oriundo de Manaus.

Durante a ação, foram encontrados 290 tabletes de skunk (uma variedade mais potente da maconha) e 19 de cocaína.  A cadela farejadora da Receita Federal foi fundamental para localizar os entorpecentes, que estavam acondicionados em caixas de papelão camufladas na estrutura do baú.

A Polícia Científica realizou os exames periciais necessários para identificar e quantificar as substâncias, contribuindo para o andamento das investigações e para a repressão ao tráfico de drogas na região.

As autoridades continuam trabalhando para identificar os responsáveis pela carga ilícita e desarticular as redes de distribuição de drogas no estado.

Imagem: Agência Pará

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Suspeito de estuprar idosa é preso em flagrante em Breves, no Marajó

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,858FansLike
3,610FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315