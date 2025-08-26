Suspeito de estuprar idosa é preso em flagrante em Breves, no Marajó

Na segunda-feira (26), agentes da Base Fluvial Antônio Lemos, vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), prenderam em flagrante um homem acusado de estuprar uma idosa próximo à Vila Lawton, em Breves, no arquipélago do Marajó.

O crime ocorreu no domingo (24), quando a vítima estava sozinha em sua residência. Ao entrar em um dos quartos, encontrou o suspeito escondido atrás do roupeiro, que a agarrou para cometer o abuso. Após o crime, o homem fugiu para a casa de parentes na região do Rio Jaburuzinho.

Com as informações recebidas, os agentes da Base Fluvial se deslocaram até a localidade e realizaram a captura do suspeito. Após a autuação em flagrante, o investigado, a vítima e testemunhas foram conduzidos para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) em Breves, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

A ação contou com a colaboração do Grupamento Fluvial de Segurança Pública, Polícias Civil e Militar, demonstrando a importância da integração das forças de segurança na região.

Imagem: Agência Pará