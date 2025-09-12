Polícia Civil prende autor dos disparos e mandante do homicídio de empresário em Castanhal

A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta quinta-feira (11 de setembro de 2025), o autor dos disparos e o mandante do homicídio do empresário Estevão Neves Pinto, de 41 anos, ocorrido no dia 5 de setembro em frente a uma escola no centro de Castanhal, nordeste paraense. O crime chocou a cidade porque aconteceu em plena luz do dia e na presença das duas filhas pequenas da vítima.

O autor dos disparos foi identificado como Matheus Lopes de Abreu, que foi localizado em Santa Maria do Pará no momento em que tentava fugir para São Paulo escondido dentro de um caminhão bitrem. Já o mandante do crime seria o sócio de Estevão, empresário chamado Rafael Mota Ribeiro. As investigações apontam que ele participou ativamente do planejamento, da logística e da execução do assassinato.

Segundo a polícia, há indícios de que a motivação pode ter sido uma dívida de aproximadamente R$ 12 mil entre os envolvidos. Essa possível causa ainda está sendo apurada oficialmente.

O crime foi gravado por câmeras de segurança que mostram o momento em que Estevão deixa suas filhas na escola, retorna ao carro e é surpreendido por dois homens numa motocicleta. Um deles desce, dispara à queima-roupa pelas costas, e foge em seguida. A vítima não teve chance de defesa.

A ação que levou à prisão foi resultado de uma operação integrada, que contou com a Delegacia de Homicídios de Castanhal, o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal, a Superintendência Regional da Zona do Salgado e outras delegacias da região. A polícia informou que ainda há dois outros envolvidos foragidos, considerados essenciais para esclarecer o esquema todo.

Estevão era bastante conhecido na cidade: dono de uma loja de peças de motocicleta, ele vivia em Castanhal com família e tinha forte presença no comércio local. Sua morte gerou comoção, apelos por justiça e cobrou respostas rápidas das autoridades.

Imagem: Agência Pará