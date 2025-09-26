Prefeitura de Belém anuncia novo concurso para Auditor Fiscal após 27 anos

A Prefeitura de Belém oficializou a abertura de um novo concurso para Auditor Fiscal do ISS, uma demanda aguardada há mais de duas décadas. A expectativa é de que sejam ofertadas 20 vagas imediatas, além de 40 para cadastro de reserva, conforme anunciado.

Trata-se de uma mudança importante no cenário municipal: é a primeira seleção para esse cargo desde 1998, sinalizando esforço para renovar e reforçar a equipe de servidores fiscais da cidade.

O que se sabe até agora

O edital do concurso ainda deve ser publicado em breve, com banca organizadora a ser definida.

O cargo exige nível superior, e já circulam informações de que o salário inicial será de R$ 5.513,14.

Segundo estimativas de sites especializados, com adicionais e gratificações, auditores já no cargo podem ter remunerações bem superiores, chegando a valores expressivos.

A motivação para realizar este concurso agora inclui a necessidade de fortalecer a arrecadação, tornar o sistema fiscal mais eficiente e assegurar a justiça tributária na cidade.

Imagem: Reprodução