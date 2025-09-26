Mais de 130 famílias de São Domingos do Capim recebem segunda etapa do benefício habitacional “Sua Casa”

Famílias de São Domingos do Capim, no nordeste paraense, receberam benefícios do programa habitacional “Sua Casa”, referente à segunda etapa, que permite a conclusão da obra na casa própria. A entrega a 139 famílias ocorreu nesta sexta-feira, 26, durante agenda administrativa do governador Helder Barbalho e da vice-governadora, Hana Ghassan, no município.

“Quero aqui agradecer ao Pioneiro (diretor-presidente da Cohab) em nome de todo o time da Cohab, pois hoje são mais de cem famílias recebendo o benefício habitacional, e quero dizer que vamos continuar, cada vez mais, ampliando o ‘Sua Casa’ para famílias de todo o Pará”, pontuou o governador Helder Barbalho.

O benefício “Sua Casa” pode chegar a até R$ 21 mil, e é uma doação feita às famílias pelo governo do Pará.

O diretor-presidente da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), Manoel Pioneiro, destacou a importância de garantir o benefício habitacional para a conclusão da obra. “Essas famílias receberam a segunda etapa, que consiste em mais um cheque e mais uma parcela de recurso para pagamento da mão de obra do pedreiro, garantindo a conclusão da obra da moradia, levando qualidade de vida e moradia digna para quem mais precisa”, pontuou Pioneiro.

O habitacional “Sua Casa” tem como objetivo principal garantir auxílio para aquisição de material de construção e pagamento dos trabalhadores que atuam nas obras de construção, reconstrução e ampliação dos imóveis.

O agricultor Izolino Nascimento conta que iniciou a obra da casa dele em alvenaria, e agora vai fazer os acabamentos da moradia com a segunda etapa do beneficio. “Esse cheque representa muito na minha vida, pois agora vou ter uma moradia melhor, com mais conforto, o que tinha antes de começar essa obra era muito ruim, agora, com certeza, vou viver melhor”, disse.

A agricultora Marizete Maciel detalha que a casa dela foi danificada por uma enchente. “Eu sempre tive o sonho de ter uma casa de alvenaria e hoje realizo esse sonho. Quando recebi o benefício, ajoelhei e agradeci a Deus, em primeiro lugar, e também ao governador Helder Barbalho e ao prefeito Orivaldo Bateria”, disse.

O “Sua Casa” atende, prioritariamente, famílias que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza, vítimas de sinistro (incêndios, enchentes, vendavais, desabamentos etc.). Assiste também idosos, famílias de pessoas com deficiência e pessoas que atendem a outros critérios técnicos.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias