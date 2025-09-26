sexta-feira, setembro 26, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Mais de 130 famílias de São Domingos do Capim recebem segunda etapa do benefício habitacional “Sua Casa”

Famílias de São Domingos do Capim, no nordeste paraense, receberam benefícios do programa habitacional “Sua Casa”, referente à segunda etapa, que permite a conclusão da obra na casa própria. A entrega a 139 famílias ocorreu nesta sexta-feira, 26, durante agenda administrativa do governador Helder Barbalho e da vice-governadora, Hana Ghassan, no município.

“Quero aqui agradecer ao Pioneiro (diretor-presidente da Cohab) em nome de todo o time da Cohab, pois hoje são  mais de cem famílias recebendo o benefício habitacional, e quero dizer que vamos continuar, cada vez mais, ampliando o ‘Sua Casa’ para famílias de todo o Pará”, pontuou o governador Helder Barbalho.

O benefício “Sua Casa” pode chegar a até  R$ 21 mil, e é uma doação feita às famílias pelo governo do Pará.

O diretor-presidente da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), Manoel Pioneiro, destacou a importância de garantir o benefício habitacional para a conclusão da obra. “Essas famílias receberam a segunda etapa, que consiste em mais um cheque e mais uma parcela de recurso para pagamento da mão de obra do pedreiro, garantindo a conclusão da obra da moradia, levando qualidade de vida e moradia digna para quem mais precisa”, pontuou Pioneiro.

O  habitacional “Sua Casa” tem como objetivo principal garantir auxílio para aquisição de material de construção e pagamento dos trabalhadores que atuam nas obras de construção, reconstrução e ampliação dos imóveis. 

O agricultor Izolino Nascimento conta que iniciou a obra da casa dele em alvenaria, e agora vai fazer os acabamentos da moradia com a segunda etapa do beneficio. “Esse cheque representa muito na minha vida, pois agora vou ter uma moradia melhor, com mais conforto, o que tinha antes de começar essa obra era muito ruim, agora, com certeza, vou viver melhor”, disse.

A agricultora Marizete Maciel detalha que a casa dela foi danificada por uma enchente. “Eu sempre tive o sonho de ter uma casa de alvenaria e hoje realizo esse sonho. Quando recebi o benefício, ajoelhei e agradeci a Deus, em primeiro lugar, e também ao governador Helder Barbalho e ao prefeito Orivaldo Bateria”, disse.

O “Sua Casa” atende, prioritariamente, famílias que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza, vítimas de sinistro (incêndios, enchentes, vendavais, desabamentos etc.). Assiste também idosos, famílias de pessoas com deficiência e pessoas que atendem a outros critérios técnicos.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Prefeitura de Belém anuncia novo concurso para Auditor Fiscal após 27 anos
Próximo artigo
Alckmin: encontro de Lula e Trump é um 1º passo para resolver tarifaço

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,272FansLike
3,602FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315