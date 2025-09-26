Vídeo: Coca-Cola inova com garrafa que só abre em dupla

A Coca-Cola inovou ao transformar o simples ato de abrir uma garrafa em um convite obrigatório à interação social, através da campanha “Friendly Twist”.

A ideia é brilhante em sua simplicidade: garrafas que possuem um design de tampa especial e só podem ser abertas ao se encaixarem e girarem com outra garrafa.

Essa sacada de design vai muito além da estética. Ela forçou a quebra de barreira entre pessoas, especialmente em novos ambientes onde a timidez costuma prevalecer. Para desfrutar do refrigerante, era preciso pedir ajuda a alguém próximo, promovendo instantaneamente uma conexão humana e uma conversa.

O projeto “Friendly Twist” se estabeleceu como um poderoso exemplo de como o design funcional pode ser uma ferramenta de marketing e de experiências sociais. A campanha não apenas vendeu um produto, mas reforçou de forma prática o posicionamento global da Coca-Cola como uma marca que celebra e promove encontros, amizade e momentos compartilhados.

