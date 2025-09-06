Prefeitura de Santarém fortalece artesanato e cultura na Feira Tapajós Negócios

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), marcou presença na Feira Tapajós Negócios, realizada ao longo de três dias e reconhecida como um dos maiores eventos de empreendedorismo da região. A edição foi marcada por oportunidades de networking e pela exposição de diversos empreendimentos locais.

Como destaque, a Semtur disponibilizou 50 estandes exclusivos para artesãos, que puderam expor e comercializar seus produtos, fortalecendo a economia criativa do município. A secretaria também promoveu um estande de imersão cultural sobre o Sairé, uma das manifestações mais importantes do Oeste do Pará.

Ao todo, o evento reuniu 136 expositores, recebeu mais de 25 mil visitantes e movimentou cerca de R$ 110 milhões, consolidando-se como uma vitrine de negócios, cultura e identidade amazônica. A programação gratuita contou ainda com a Cozinha Show, que apresentou pratos da gastronomia regional preparados por chefs locais.

Dando continuidade às ações de valorização do artesanato, a Semtur promoveu a Oficina de Economia Criativa entre os dias 26 e 29 de agosto. Além disso, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Estado (Seaster), viabilizou a emissão e renovação da Carteira do Artesão, nos dias 1º, 2 e 5 de setembro, no Centro de Artesanato do Tapajós – Cristo Rei.

O documento reconhece oficialmente a atividade do artesão e garante acesso a políticas públicas, editais de cultura e turismo, além de benefícios exclusivos, como a participação em grandes eventos, a exemplo da COP30.

“Nosso compromisso é fortalecer o artesanato de Santarém, que carrega a identidade e a cultura da nossa região. Ao oferecer estandes exclusivos na Feira Tapajós Negócios e facilitar a emissão da Carteira do Artesão, estamos criando oportunidades reais para que esses profissionais ampliem suas vendas, participem de grandes eventos e tenham acesso a políticas públicas importantes. O artesão é um embaixador da nossa cultura e merece todo o apoio para continuar crescendo e levando a Amazônia para o mundo”, destacou o secretário municipal de Turismo, Emanuel Júlio Leite.

Fonte e imagens: Agência Santarém