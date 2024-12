Presidente Lula participará da inauguração do Novo Mercado de São Brás, no dia 18 de dezembro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atendendo ao convite do prefeito Edmilson Rodrigues, confirmou sua participação na cerimônia de inauguração do novo Mercado de São Brás. A Prefeitura de Belém, no dia 18 de dezembro, a partir das 17h, entregará à cidade o histórico prédio totalmente revitalizado, que se transformará em um polo gastronômico e cultural. A programação contará com apresentações musicais e diversas atividades para o público.

Com um investimento total de R$ 125 milhões, sendo R$ 89 milhões provenientes da Itaipu Binacional e R$ 35 milhões da Prefeitura de Belém, o Mercado de São Brás se consolida como uma das principais obras para a COP 30.

Após 18 meses de obras, o Mercado de São Brás foi completamente revitalizado, ganhando 330 novos estabelecimentos, estacionamento subterrâneo, climatização e acessibilidade.

A programação musical será distribuída em quatro pontos: dois na Praça Floriano Peixoto, em frente ao mercado, que também servirão para discursos de autoridades e apresentações culturais; e outros dois nos mezaninos da nave principal Augusto Meira Filho.

Programação:

17h: Trio Paraense de Jazz – Mezanino posterior

17h45: João Daibes e Banda – Palco principal

18h: Big Band da EMUFPA – Mezanino frontal

19h: Vídeo Mapping e Zarabatana Jazz (com Dayse Addario e maestrina Cibele Donza) – Palco principal

19h: Show Piromusical (simultâneo ao vídeo mapping e Zarabatana Jazz)

[Horário a definir]: Show Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro – Palco principal

20h30: Pelé do Manifesto e Convidados – Palco principal

