Amigo de Lula avisou médicos do presidente após achá-lo estranho

Amigo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o empresário José Seripieri Filho, o Júnior, dono da empresa de assistência médica Amil, foi o responsável por alertar os médicos do chefe do Executivo de que havia uma mudança no comportamento do mandatário e de que ele estava “estranho”. De acordo com o jornal O Globo, Lula estava com dor de cabeça há cerca de uma semana.

Segundo o veículo, o quadro do presidente fez com que os médicos adiantassem um exame que o petista só realizaria na próxima semana. Lula então passou por uma ressonância magnética nesta segunda-feira (9), em Brasília, cujo resultado mostrou que ele estava com hemorragia intracraniana. Diante disso, o chefe do Executivo foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Na capital paulista, Lula passou por um procedimento cirúrgico chamado trepanação, que consiste em uma pequena perfuração no crânio. No caso do petista, a abertura foi feita para que os médicos pudessem passar uma sonda para drenar o sangramento. A cirurgia durou cerca de uma hora.

Já na manhã desta terça (10), em entrevista coletiva, os médicos que realizaram a cirurgia em Lula informaram que ele já estava acordado e se comunicando normalmente. De acordo com os especialistas, as funções neurológicas do petista foram preservadas.

– O presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi extubado e encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação nos próximos dias – disse o médico Roberto Kalil.

Ainda de acordo com Kalil, o retorno de Lula para Brasília está previsto para acontecer no começo da próxima semana. Enquanto isso, segundo o médico, o chefe do Executivo está proibido de trabalhar. A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, acompanhou o petista na viagem e está com ele no quarto do Hospital Sírio-Libanês.

Fonte: Pleno News/ Fotos: Lula/Ricardo Stuckert // Reprodução/YouTube Conjur