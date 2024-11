Presos os suspeitos de manipulação de resultados no Campeonato Paraense

O Ministério Público do Pará (MPPA), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO), deflagrou, na terça-feira passada, dia 21, a Operação Impedimento, que investiga um esquema de manipulação de resultados em partidas do Campeonato Paraense de 2023. A ação contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI) e do Ministério Público de Santa Catarina.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Santarém (PA) e quatro em Joinville (SC), expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

Conforme as investigações, três jogadores do São Francisco Futebol Clube, sediados em Santarém, no oeste paraense, tiveram participação no esquema, comprometendo deliberadamente o desempenho técnico e tático durante as partidas para favorecer apostas eletrônicas.

A denúncia foi formalizada pela presidência do clube, que apresentou documentos do Sistema Universal de Detecção de Fraudes (UFDS), uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para monitorar apostas esportivas e identificar variações anômalas, como as detectadas em jogos do São Francisco.

Além das evidências coletadas pela plataforma, a quebra de sigilo telemático autorizada pela Justiça revelou o envolvimento direto dos jogadores na combinação de resultados.

A investigação, que segue em segredo de justiça, busca identificar todos os envolvidos no esquema e na extensão da rede criminosa, que opera apostas em diferentes partes do Brasil.

Concluídos os trabalhos, também caberá ao STJD decidir sobre as pontuações no campeonato paraense de futebol profissional do ano passado. Talvez não haja muitas mudanças, mas é possível que clubes que se sintam prejudicados recorram para que a situação seja revista por quem de direito.

Imagem: Reprodução