Chewbacca ficou 4 milhões de dólares mais rico: Leilão cobiçado vende itens originais de Star Wars, Batman e Harry Potter

Quanto você pagaria pelo uniforme do Batman de Michael Keaton?

Se você tivesse a chance de adquirir um objeto usado nas gravações do seu filme favorito, o quanto você pagaria por ele? Se a resposta é mais de 4 milhões de reais, poderia vencer um cobiçado leilão produzido pela Propstore, empresa responsável por armazenar partes de cenários e figurinos de grandes produções cinematográficas. Tal valor citado acima foi o lance vencedor do lançador de arcos do Chewbacca, o famoso bowcaster usado na trilogia original de Star Wars. Especificamente: 768.600 dólares.

O segundo objeto mais valioso do leilão foi uma armadilha para fantasmas de Os Caça-Fantasmas, que custou 327.600 dólares (algo em torno de 1.9 milhões de reais). Já a a espada de Conan, o Bárbaro de Arnold Schwarzenegger foi arrematada por 176.400 (mais de 1 milhão de reais). E o uniforme do Batman de Michael Keaton? Foi vendido por um lance de 157.500 dólares (mais de 917 mil reais).

Dentre outros figurinos leiloados no evento realizado em Los Angeles estavam a jaqueta dos T-Birds usada por John Travolta em Grease (vendida por 126 mil dólares, ou seja 734 mil reais), o robe de Dumbledore em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, e a jaqueta de Tom Cruise em Top Gun (ambos vendidos por 81 mil dólares, cerca de 477 mil reais).

Por fim, ainda teve espaço para um vestido usado por Winona Ryder em Edward, Mãos de Tesoura – feito pela oscarizada estilista Colleen Atwood – e vendido por “singelos” 15 mil dólares, cerca de 87 mil reais.

Reprodução Adoro cinema