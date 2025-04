Depois de Reacher, este outro agente secreto vai ganhar reboot: Uma das melhores sagas de ação dos últimos 25 anos será refeita

Além de James Bond, outro espião também vai retornar em breve.

Agentes secretos estão atualmente passando por um boom. Há inúmeras séries em exibição na Netflix, Prime Video e outras plataformas, e às vezes pode ser difícil distingui-las. No entanto, uma coisa fica clara sempre: a demanda por thrillers de ação cheios de reviravoltas e heróis durões é enorme!

No cinema, porém, os espiões estão passando por uma espécie de reviravolta. Com Missão: Impossível – O Acerto Final, a saga de Ethan Hunt com Tom Cruise está prestes a chegar ao fim. Já James Bond vai ganhar um novo começo após a saída de Daniel Craig e a aquisição pela Amazon. E, agora, outra franquia de sucesso está prestes a renascer.

Como o The Hollywood Reporter relatou, a franquia Jason Bourne com Matt Damon está prestes a ser reiniciada! Segundo relatos, já houve reuniões entre os detentores dos direitos dos livros escritos por Robert Ludlum e grandes empresas de Hollywood – incluindo Skydance, Apple e Netflix.

Jason Bourne está prestes a fazer seu grande retorno?

O objetivo é dar um novo lar à franquia e fazer de Bourne uma presença permanente com aparições regulares. Afinal, sua última aparição foi há quase dez anos. No entanto, não está totalmente claro em que direção isso vai se desenrolar.

Em O Legado Bourne , outro protagonista, Tony Gilroy (interpretado por Jeremy Renner), estava no centro. Será que a saga vai voltar a ser sobre Jason Bourne? E, se sim, quem poderia interpretá-lo? Como o termo reboot já está sendo usado, é improvável que Matt Damon retorne no papel principal.

A Universal já vinha trabalhando em um retorno, mas seu futuro é incerto. Pelo menos recentemente, parecia que havia chance de uma colaboração com o diretor de Nada de Novo no Front e Conclave, Edward Berger, Mas ainda não se sabe até que ponto o diretor estará realmente envolvido.

Por: Ana Pilato