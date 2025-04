Feiras de Belém recebem obras de reformas e melhorias

Há duas semanas, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) e Secretaria de Obras e Infraestrutura (Seinfra), em parceria com o Governo do Estado, entregou o Mercado da Farinha, no bairro do Guamá, completamente reformado. Daqui a três meses, será entregue a feira da Pedreira, também reformada, e em agosto devem encerrar as obras de reforma do Complexo do Ver-o-Peso.

As obras de reestruturação de outras feiras, mercados e portos da capital paraense irão continuar depois de um amplo e detalhado estudo que vem sendo feito pela Sedcon. Desde o inicio do ano, o secretário da pasta, André Cunha, vem percorrendo todos os espaços existentes para observar as estruturas, e conversar com os trabalhadores para saber das necessidades. Assim que terminar todo o cronograma de visitas, será feito um relatório com as necessidades de reforma e/ou interdição nos devidos locais.

“A melhor forma de defender uma causa, é conhecendo sua realidade. Precisamos enxergar de perto como se encontram estes espaços e dialogar com cada um dos trabalhadores, saber de suas dores e necessidades. Para que tudo isso seja entregue ao prefeito Igor Normando, e ao vice-prefeito Cássio Andrade, e possamos buscar soluções para melhorar esses espaços”, disse Cunha.

Até o final de abril, a meta do secretário é percorrer todas as 55 feiras e mercados oficiais de Belém e distritos. Depois, serão 43 feiras,mercados e portos não oficiais que serão visitados.

Marambaia e Maracangalha no foco

Na manhã desta sexta-feira,4, mais quatro feiras e mercados foram visitados pelo secretário André Cunha e equipe: três no bairro Marambaia e um no Maracangalha. Com esses quatro estabelecimentos, a Prefeitura chegou a 40 feiras e mercados percorridos.

“Finalmente lembraram da gente. Nossa feira sempre foi esquecida pelo poder público e fico muito feliz de presenciar essa nova gestão aqui, olhando nos nossos olhos e vendo de perto nossa realidade”, destacou a permissionária da feira da Providência, na Maracangalha, Alvina Leão, 58 anos.

“Falamos para o secretário todas as nossas angústias. Queremos que seja criado um novo lugar, perto daqui, para ficarmos, porque o acesso é ruim. Só o fato de eles virem aqui, já é positivo”, pontuou o permissionário Deonildo Gomes, 63 anos, da feira da Providência.

