Já viu? Este é um dos melhores filmes da dupla Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese

Uma produção aclamada e baseada em fatos reais.

Há parcerias no cinema que são um acontecimento à parte toda vez que se encontram. Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese certamente se enquadram nessa categoria, unindo-se para fazer filmes de primeira linha que acabam repercutindo no coração do público. Uma dupla especial que se tornou sinônimo de qualidade para muitos.

Daí o sucesso de filmes como O Aviador, que arrecadou US$ 213 milhões e 11 indicações ao Oscar. Tanto Scorsese quanto DiCaprio foram nomeados pelo filme biográfico.

Esta é a história de O Aviador

O texano Howard Hughes, herdeiro de uma fortuna derivada do petróleo, se recusa a investir sabiamente e multiplicar seus milhões, preferindo gastá-los de forma arriscada em suas duas paixões: aviões e Hollywood. Então, na década de 1930, ele produz um sucesso de bilheteria de combate aéreo sem precedentes.

Ele passa a aprimorar o design de aeronaves e a administrar a TWA Airlines, única rival da PanAm no exterior. Sofrendo com uma fobia por germes que sai do controle, seu pior desafio vem do senador Ralph Owen Brewster, que usa o FBI para ameaçar Hughes e expô-lo como um aproveitador.

A figura de Howard Hughes tem sido objeto de fascínio para muitos cineastas ao longo da história, de Warren Beatty a Christopher Nolan. Com este filme, a relação entre Scorsese e DiCaprio se solidificou, com o ator já dando um salto definitivo de maturidade em sua carreira. Se em filmes anteriores o vimos ainda mantendo um caráter juvenil em seus papéis, aqui ele interpreta uma figura maior que a vida, sobre a qual elabora diversas ideias sobre cinema e neurose.

É uma grande jornada, e vale a pena conferir só para ver o quanto o cineasta consegue extrair daquele que se tornaria um de seus atores favoritos – que, aliás, descreveu o filme como um dos maiores orgulhos de sua carreira.

Por: Ana Pilato