Brasileirão: Clubes da Série B podem receber 20 vezes menos do que os da elite

A diferença entre o que vai receber um clube de Série A do Brasileirão e o que recebe um time de Série B em 2025 pode ser mais do que 20 vezes. Se os 40 principais clubes do Brasil começaram o ano tentando diminuir a diferença entre os que mais e menos ganham, essa não será a realidade após a conclusão da venda de direitos de televisão.

Para o começo da explicação, vejamos como vai funcionar a divisão na Segundona. São R$ 170 milhões arrecadados com a venda de direitos para a ESPN, Rede TV!, Kwai e Desimpedidos, além de direitos internacionais e placas de publicidade. Isso significa que, em média, cada clube vai receber R$ 8,5 milhões.

Na Série A, o valor vai ser de, no mínimo, sete vezes maior. Mas por que no mínimo? A divisão na elite funciona de forma diferente da Série B e varia de acordo com critérios de desempenho dentro de campo e na audiência. Além disso, há dois grupos diferentes de renda.

A Liga Forte União tem 11 clubes e vai distribuir pouco mais de R$ 1,4 bilhão entre eles, já descontando a parte do dinheiro que vai para investidores que compraram uma fatia dos direitos deles e a comissão por quem fez o negócio. Desse total, 45% vão ser distribuídos igualmente, ou seja, pouco mais de R$ 58 milhões.

Os outros 55% serão divididos de acordo com o desempenho das equipes na tabela e na audiência. Ou seja, quanto mais próximo da primeira colocação, mais dinheiro você recebe. O valor médio entre eles será de R$ 130 milhões, com alguns ganhando um pouco mais do que isso e outros ganhando um pouco menos.

Ou seja, nessa conta, a diferença é de mais de 15 vezes. A questão é que se um time for campeão e ficar em primeiro na audiência o abismo vai ficar ainda pior. Estão nesse grupo Botafogo, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco.

Na Libra, a conta é semelhante. O grupo tem nove times: Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória. Mas há algumas diferenças no critério de distribuição.

O total a ser dividido entre os nove clubes será de R$ 1,35 bilhão, mas com 40% de forma igualitária. Isso significa R$ 60,5 milhões. Ou seja, a diferença também parte de sete vezes. Nesse caso, o restante será dividido com 30% de desempenho em audiência e outros 30% de audiência.

Na média, os times desse grupo terão R$ 150 milhões, o que significa mais de 17 vezes de diferença. Assim como na LFU, os que ficarem mais acima na tabela terão direito a uma fatia um pouco maior. O time que tiver uma fatia de R$ 175 milhões, por exemplo, terá um prêmio 20 vezes maior em relação aos da B.

A Libra não pagará nada para investidores porque seus times optaram por não vender uma fatia. No caso deles, está prevista uma divisão de uma parte da venda da Série A com os quatro times que estão com eles e jogarão a B: Paysandu, Remo, Volta Redonda e Ferroviária. Neste caso, a diferença ainda será grande, mas o aumento proporcionalmente nas cotas é relevante.

Para explicar tamanha diferença, os representantes das ligas que estiveram no mercado afirmaram que a ausência de um time entre os 12 de maior torcida do país na Série B afastou os possíveis interessados.

Não à toa, a Globo deixará de transmitir a Série B em suas plataformas pela primeira vez em 28 anos. Além disso, o valor da competição também diminui por causa do acesso de times que têm apelo no nordeste, como Ceará e Sport, que estão na elite. Bahia, Vitória e Fortaleza, que também têm grande torcida por lá, continuaram na elite.

Em contrapartida, os times que caíram como Cuiabá, Atlético-GO e Athletico agregam menos no aspecto de audiência e, consequentemente, no valor da competição.

Com essa arrecadação, os times da Série B vão receber 30% a menos do que o previsto por eles mesmos no começo do ano e já começam a tomar precauções para não estourarem as suas contas.

Antes mesmo da estreia, o Vila Nova já anunciou que vai ter de promover dispensas no seu elenco. Outros clubes devem seguir esse mesmo destino.

