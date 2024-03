Procissões, via sacra, cerimônia da Paixão e Sermão das Sete Palavras fazem a programação desta Sexta-Feira Santa

A Igreja Católica, em Belém, desenvolve nesta Sexta-Feira Santa, dia 29 de março, intensa programação alusiva à Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os pontos altos das celebrações são o Sermão do Encontro, que encerrou há pouco na frente da Igreja das Mercês, e o Sermão das Sete Palavras, ou Três horas de Agonia, que começa às 12h, na Capela do Colégio Santo Antônio, ambas, no centro da capital paraense.

Nas paróquias, pela manhã, mesmo sob forte chuva que castiga Belém desde a madrugada, foram realizadas as solenidades da Via Sacra. Pela tarde, ocorre a Cerimônia da Paixão, seguida da Adoração à Cruz e a Procissão do Senhor Morto.

Sermão do Encontro

O Sermão do Encontro representa o encontro de Jesus com sua Mãe Maria Santíssima. São duas procissões. Uma sai com a imagem do Senhor dos Passos, da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, e a outra, com Nossa Senhora das Dores, da Igreja de São João Batista. O encontro acontece na Igreja das Mercês, onde foi feito o tradicional sermão pelo Padre Carlos José Almeida Sousa, Pároco da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Tenoné.

Logo mais, às 12h, se inicia, na Capela do Colégio Santo Antônio, o Sermão das Sete Palavras. Neste ano, a solenidade, que só acontece em dois lugares no Brasil, em Belém e em Ouro Preto, Minas Gerais, será presidido por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém.

O Sermão das Sete Palavras significa as últimas palavras de Cristo já pregado na cruz até seu falecimento, que, segundo as sagradas escrituras, teria ocorrido por volta das 3 horas da tarde.

PROCISSÕES

Na Paróquia São João Paulo II, ocorreu na manhã de hoje a via sacra. A cerimônia da Paixão está marcada para 17h. Durante a noite toda, na igreja matriz, ocorreu a adoração ao Santíssimo Sacramento.

À noite de hoje ocorre a Procissão do Senhor Morto envolvendo as paróquias de São Raimundo Nonato, no Umarizal, e de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Telégrafo. A primeira leva a imagem do Senhor Morto e a segunda, a Cruz. No encontro é feito um sermão e, em seguida, os paroquianos voltam para suas igrejas para aguardar a solenidade da Vigília Pascal, que rememora a ressurreição triunfal de Cristo.

Imagem: Reprodução