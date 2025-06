Professora Nilse Pinheiro recebe o prêmio Líder do Norte 2025

Professora Nilse Pinheiro e o filho Amintas Neto, diretor geral do Grupo Madre Celeste

Em cerimônia a ser realizada na noite desta sexta-feira, 27, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, a mantenedora do Grupo Madre Celeste professora Nilse Pinheiro, atual Presidente do Conselho Superior do Grupo de Ensino Madre Celeste, será homenageada com o prêmio Líder do Norte 2025, um reconhecimento nacional pela sua trajetória de liderança, compromisso com a educação e impacto social na região Norte.

Com uma carreira marcada por responsabilidade, visão estratégica e compromisso com a formação humana, a Professora Nilse, junto ao Grupo de Ensino Madre Celeste, já formou mais de 100 mil profissionais ao longo de sua jornada no setor educacional. Sua atuação à frente do Grupo Madre Celeste é sinônimo de excelência e inovação, transformando vidas por meio do conhecimento.

Além da educação, sua trajetória política também é motivo de inspiração. Foi vereadora de Ananindeua, secretária municipal, deputada estadual e exerceu importantes funções como secretária adjunta da SEDUC (Secretaria de Estado de Educação) e da SEDAP (Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca).

A homenageada irá dedicar mais essa conquista ao Grupo de Ensino Madre Celeste, consolidado no ramo da educação, que, há 43 anos, transforma vidas por meio da educação de qualidade, formando mais de 100 mil profissionais e contribuindo significativamente para o desenvolvimento social da região.

A premiação simboliza o reconhecimento a uma mulher que dedica sua vida ao serviço público e à educação, sendo exemplo de liderança, perseverança e compromisso com o futuro.

Imagem: Divulgação