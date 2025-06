Arraiá das Escolas movimenta o calçadão da Praia do Arucará, em Portel, na ilha do Marajó

Depois do grande evento com a participação maciça todas as escolas nos dias 20,21 de junho, 27, 28 /06 agora no encerramento desse final de semana e das quadras juninas certamente com grande público presente assim como aconteceu no primeiro final de semana, também será no calçadão da Praia do Arucará será palco de mais uma grande celebração da cultura brasileira: o Arraiá das Escolas, com apresentações juninas protagonizadas por alunos e professores de diversas instituições de ensino do município.

Participam do evento as escolas Paulo Afonso, Armando Pinto Gomes, Orlando Pinto Monteiro, Benedito Magno da Silva, Odileia da Silva Brito, Escola ABC e Dilma dos Santos Carvalho. Em clima de festa, cores, danças e tradições, o Arraiá tem como foco principal a integração entre escola e sociedade, celebrando o mês das festas juninas – a maior manifestação cultural popular do Brasil.

O Arraiá das Escolas 2025 teve início no dia 07 de junho e segue até o dia 28, com uma vasta programação nas escolas e espaços públicos. Um dos destaques será a realização da Missa Caipira Escolar, promovendo fé, cultura e identidade local.

E também um grande atrativo das barracas que estão vendendo não só as comidas típicas de São João mas as comidas da região.

Para o secretário de Educação de Portel, Elias Saraiva, o evento fortalece o vínculo entre as instituições de ensino e a comunidade:

“O objetivo é a valorização da cultura junina como referência na formação dos alunos, além da integração entre escola, família e sociedade.”

A diretora da Escola Odileia da Silva Brito também destacou a importância do evento:

“O Arraiá das Escolas é a manifestação viva da chama da cultura popular. Um instrumento de integração escolar, onde a escola mostra sua identidade cultural por meio de seus alunos e corpo docente.”

Por Guilherme Braga/Imagem: Ray Nonato