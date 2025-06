Com 71 quadrilhas, Arraial de Belém movimenta a cultura junina e promove inclusão social

Começou na noite de quarta-feira (26) o Arraial de Belém 2025, um dos maiores eventos juninos do Pará. A Praça Waldemar Henrique, no bairro da Campina, é palco do tradicional concurso intermunicipal de quadrilhas juninas, promovido pela Prefeitura de Belém, que contará com a apresentação de 71 grupos até o dia 7 de julho.

Aiuá Reis, superintendente da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), destaca que o concurso é o maior do estado e distribui mais de R$ 200 mil em premiações, com R$ 40 mil para a quadrilha campeã. A apuração das notas e o anúncio dos vencedores ocorrerão na segunda-feira (7), com transmissão ao vivo no telão da praça.

Mais do que festa, o evento reforça o papel social da cultura. “A cultura é um vetor de inclusão. Quando investimos nisso, estamos afastando jovens da criminalidade e ensinando arte, profissão e cidadania”, afirma Reis. A diversidade também marca o Arraial, com apresentações de crianças, adolescentes, adultos e até idosos.

Mayra Sanaelly, 19 anos, estreou como miss simpatia pela quadrilha Amor Junino, de Salinópolis. “É minha primeira vez e estou amando. É uma responsabilidade muito grande, mas quero fazer bonito”, contou.

Já a quadrilha Aroma de Patchouli levou ao palco mulheres da terceira idade. Entre elas, Nancir Lisboa, 61 anos, que realiza um sonho de infância. “Na minha juventude não tive essa oportunidade, e agora estou vivendo essa emoção”, relatou emocionada.

O Arraial de Belém segue nos dias 27, 28 e 29 de junho, e 4, 5 e 6 de julho, sempre a partir das 19h. Além do concurso, o evento conta com um segundo palco, na concha acústica, com apresentações de grupos parafolclóricos, carimbó e shows de bandas ao fim de cada noite, somando mais de 50 atrações culturais.

O público tem lotado a praça e vivido intensamente a programação. “Está tudo lindo. Eu já vim outras vezes, e este ano está ainda mais especial”, afirmou a professora Edilene Pinheiro, que acompanhava o festival ao lado da mãe.

