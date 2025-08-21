quinta-feira, agosto 21, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

Helder Barbalho defende que o Norte Global pague pela preservação da Amazônia na COP30

Durante sua participação na 26ª Conferência Anual Santander em São Paulo, o governador do Pará, Helder Barbalho, lançou uma mensagem poderosa: os países do Norte Global, ou seja, as economias mais avançadas, precisam contribuir financeiramente para a preservação da floresta amazônica. Ele destacou que não basta apenas esperar que o Brasil mantenha suas florestas intactas é hora de construir justiça climática com ação e investimento real.

Barbalho chamou atenção para a desigualdade na responsabilidade ambiental. Segundo ele, “não é possível que eles queiram a Amazônia intocada sem pagar um centavo, transferindo ao povo brasileiro o sacrifício social que representa não produzir.” A mensagem foi clara: preservar deve valer mais do que destruir.

A proposta de Barbalho é ousada: transformar a Amazônia em um ativo econômico sustentável. Para isso, defende que pagamentos por serviços ambientais (PSA) sejam adotados como mecanismo de valorização da floresta viva. Diferentemente de uma simples obrigação moral, trata-se de um reconhecimento concreto do valor ecossistêmico da Amazônia e da necessidade de garantir renda para quem protege esses territórios.

Essa posição vai ao encontro de outro discurso de Helder em dezembro de 2023, durante a COP28 em Dubai, quando ele afirmou que a floresta deveria ser tratada como uma commodity global, capaz de gerar empregos verdes, biotecnologia e bioeconomia. “Belém será o grande palco…“ enfatizou, colocando a preservação no centro de uma nova economia sustentável.

Em eventos anteriores, como o Fórum Brasileiro de Finanças Climáticas em São Paulo, Barbalho também defendeu que o financiamento climático para a Amazônia priorize soluções baseadas na natureza, como restauração florestal e bioeconomia.

Imagem: Agência Pará

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: tecnologia no lar; robô humanoide agora consegue dobrar roupas
Próximo artigo
“Pssica”: a minissérie da Netflix que coloca o Pará no centro da história

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,868FansLike
3,612FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315