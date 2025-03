Quadrangular de Base movimenta a região do Marajó

Com intuito de promover o desenvolvimento e fortalecimento do futebol na base, Portel, Breves, Melgaço e Curralinho, se juntam para integração de base neste final de semana, com jogos a partir das 15h deste sábado, 22, e 7h de amanhã, domingo, 23. Esse primeiro quadrangular tem objetivo de abrir horizontes, criar expectativas positivas para o futuro do futebol regional, além de estabelecer laços com instituições internacionais ligadas ao esporte que visitam a região do Marajó neste momento.

O município de Portel tem o compromisso com esse despertar junto com os demais clubes que se propuseram em participar, juntamente com integrantes da Talent play de Portugal, que está na região para fazer a busca ativa de futuros atletas. É o caso do ex-jogador de futebol Davidson Granda, com uma carreira de destaque no Brasil, Portugal e Suíça, e que agora se dedica a descobrir novos talentos pelo mundo.

Após iniciar sua trajetória profissional em Juiz de Fora (MG) e passar pelas categorias de base do Cruzeiro e do Grêmio, Granda fez sua transição para o futebol europeu aos 19 anos. Durante 25 anos, jogou na primeira e segunda divisões de Portugal, além de uma passagem de 10 anos pela Suíça, onde encerrou sua carreira em 2011 por motivos pessoais.

Desde então, Granda mergulhou no ramo da gestão esportiva, inicialmente atuando na agência Futuro da Suíça antes de fundar sua própria empresa, a Talent’Play, em 2018.

Com a Talent’Play, Davidson Granda já levou 26 jogadores brasileiros para o futebol português, trabalhando com atletas de diversos países, como Argentina, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos e Japão. Nos últimos seis anos, ele tem estabelecido uma forte conexão com o futebol paraense, buscando talentos em diferentes regiões do Estado.

Agora, a empresa expande suas atividades para a cidade de Portel, no arquipélago do Marajó, reconhecendo o potencial de jovens jogadores locais. A iniciativa visa oferecer oportunidades a atletas ainda pouco influenciados pelas distrações digitais, acreditando que a concentração e dedicação desses jovens podem ser diferenciais para o sucesso no futebol profissional.

EXPECTATIVA

A visita a Portel não é apenas uma missão esportiva, mas também um momento de grande expectativa e entusiasmo para Granda e sua equipe. Conhecer de perto o arquipélago e sua cultura é uma experiência que motiva ainda mais a Talent’Play a investir na região. Durante dois dias de avaliações, a empresa pretende fortalecer laços com a prefeitura e as autoridades locais, como o prefeito Paulo Ferreira, o secretário Idnor Ferreira e o parceiro Wagner Rodrigues. A expectativa é que esse encontro marque o início de uma colaboração duradoura, beneficiando jovens atletas e promovendo o esporte na região.

Além da seleção de jogadores, a Talent’Play tem planos ambiciosos para o futuro. Granda revelou que há a intenção de observar de perto o potencial dos atletas paraenses. Com esse projeto, ele espera não apenas revelar novos talentos, mas também fortalecer a conexão entre o futebol paraense e o cenário internacional. Para Granda e sua equipe, essa é mais do que uma oportunidade esportiva: é um compromisso com o desenvolvimento do futebol e a realização dos sonhos de jovens promissores.

Imagens: Divulgação