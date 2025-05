Governo do Pará divulga resultado final de edital para fomento à cultura; selecionados devem enviar documentos até 8 de junho

O Governo do Pará publicou nesta terça-feira (27) o resultado final do Edital Nº 002/2025, na modalidade de Fomento à Criação de Projetos Culturais. A lista completa dos selecionados pode ser consultada no Mapa Cultural do Pará e no site da Fundação Cultural do Pará (FCP).

Os proponentes aprovados têm entre os dias 2 e 8 de junho para entregar a documentação necessária, etapa que será conduzida pelo Mapa Cultural. O resultado preliminar da habilitação será divulgado no dia 23 de junho, conforme o cronograma atualizado.

Executado pela FCP, o edital visa apoiar financeiramente projetos culturais que estimulem a criação de novas obras, produtos, serviços e manifestações artísticas no Estado do Pará. A iniciativa busca fortalecer o acesso à cultura e democratizar a produção cultural.

As propostas contempladas incluem apresentações, espetáculos, exposições, performances, intervenções artísticas, mostras e residências, entre outras ações que ampliam o alcance da produção cultural paraense.

O edital integra as ações da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), instituída pela Lei nº 14.399/2022, que estabelece parcerias entre União, Estados e Municípios, visando estruturar e fortalecer o financiamento contínuo da cultura em todo o país, respeitando a diversidade e promovendo o acesso universal às manifestações culturais.

Imagem: Agência Pará