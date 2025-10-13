Ramon Dino conquista título inédito no Mr. Olympia 2025 e acumula mais de R$ 1,35 milhão em premiações

O fisiculturista brasileiro Ramon Dino, conhecido como “Dinossauro do Acre”, fez história no último sábado (11) ao conquistar o título da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025, realizado em Las Vegas. Com essa vitória, Dino se tornou o primeiro brasileiro a vencer o principal campeonato de fisiculturismo do mundo, elevando sua carreira a um novo patamar.

Premiação histórica e trajetória de sucesso

Com o título, Ramon Dino recebeu uma premiação de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 550 mil), o que elevou seus ganhos acumulados na competição para US$ 147 mil (cerca de R$ 810 mil). Desde sua estreia no Mr. Olympia em 2021, Dino tem mostrado uma ascensão constante, com destaque para os seguintes resultados:

2021: 5º lugar (sem premiação)

2022: 2º lugar (US$ 20 mil)

2023: 2º lugar (US$ 20 mil)

2024: 4º lugar (US$ 7 mil)

2025: 1º lugar (US$ 100 mil)

Além das premiações no Mr. Olympia, Dino também obteve sucesso em outras competições de renome, como o Arnold Classic:

2022: 2º lugar (R$ 145 mil)

2023: 1º lugar (R$ 300 mil)

2024: 2º lugar (R$ 150 mil)

Somando todas as premiações diretas, Ramon Dino ultrapassa a marca de R$ 1,35 milhão em ganhos com competições de fisiculturismo .

A conquista de Dino representa um marco significativo para o fisiculturismo brasileiro, que nunca havia visto um atleta vencer o Mr. Olympia na categoria Classic Physique. Sua trajetória inspira jovens atletas e coloca o Brasil em destaque no cenário mundial do esporte.

Com apenas 30 anos, Ramon Dino já acumula títulos importantes e se posiciona como uma referência no fisiculturismo, tanto nacional quanto internacionalmente. Seu sucesso também reflete a evolução do esporte no país e a crescente profissionalização dos atletas brasileiros.

Imagem: Reprodução Instagram