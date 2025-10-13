Eliana Ribeiro se apresenta hoje na Concha Acústica, segunda noite de Círio Musical

ARTISTA LEVA FÉ E MÚSICA CATÓLICA À CONCHA ACÚSTICA NA SEGUNDA NOITE DO CÍRIO MUSICAL 2025

A segunda noite da programação do Círio Musical 2025 traz a cantora Eliana Ribeiro, nesta segunda-feira, 13 de outubro, a partir das 20h, na Concha Acústica da Praça Santuário. O projeto conta com patrocínio do Banco da Amazônia, Estácio e organização da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

A carreira de Eliana Ribeiro é marcada por sua trajetória como missionária e cantora da Comunidade Canção Nova, iniciada em 1999. Sua formação pessoal e profissional é pautada na evangelização por meio da música católica, com álbuns como Tempo de Colheita e Espera no Senhor, além da participação em eventos e programas religiosos, incluindo o Círio Musical.

Em 2024, Eliana também integrou a programação do Círio Musical, encantando o público com sua voz potente e mensagens de fé, promovendo momentos de louvor e adoração em uma noite de celebração.

Outras atrações confirmadas pela Diretoria da Festa de Nazaré são Thiago Brado, Ministério Seráfico, Missionário Shalom, Vida e Cruz, Adoração e Vida, Adriana Arydes, Tony Alyson, Padre Cavalcante, Sementes do Verbo, Dunga, Flavio Vitor e a atração internacional Junho Chu.

O encerramento será com o Padre Francisco Cavalcante e Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, no sábado dia 25 de outubro. Este ano as novidades são Dunga, Junho Chu e Flávio Vitor.

HISTÓRIA

Uma das formas mais bonitas de evangelização e louvor a Deus é através da música. Por isso foi criado o Círio Musical. Uma programação com shows de bandas católicas de todo o país que ocorre durante as noites da quinzena da Festividade de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. As apresentações ocorrem sempre às 20h, na Concha Acústica da Praça Santuário, no bairro de Nazaré.

A programação todos os anos reúne milhares de pessoas, principalmente o público jovem. Na primeira edição do Círio Musical, ocorrida em 2004, a programação durou apenas três dias e contou com a presença de três artistas católicos nacionais. Desde 2006, o evento acontece durante toda a quadra nazarena e leva multidões ao espaço da Praça Santuário.

Confira a programação do Círio Musical 2025:

13/10 – Eliana Ribeiro

14/10 – Semente do Verbo e Vida e Cruz

15/10 – Dunga

16/10 – Ministério Seráfico

17/10 – Junho Chu

18/10 – Thiago Brado

19/10 – Flávio Vitor

20/10 – Missionário Shalom

21/10 – Rosa de Saron

22/10 – Adoração e Vida

23/10 – Tony Alysson

24/10 – Adriana Arydes

25/10 – Padre Cavalcante e Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré

Texto: Rosana Pinto – ASCOM DFN/Foto: Aguinaldo Martins – ASCOM DFN