Remo vence por 2 a 1 o Athlético Paranaense em noite iluminada no Baenão

Apesar de um pênalti perdido pelo artilheiro Pedro Rocha, o Clube do Remo faturou mais três pontos e agora soma 48 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro, sendo o sétimo colocado. Ainda há esperanças, e muitas, do acesso à elite do futebol brasileiro que é a Série A. O Leão Azul venceu o Athlético Paranaense pelo placar do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ de 2 a 1 no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, jogo válido pela 31ª rodada da competição.

A PARTIDA

Foi uma noite de muita inspiração para as duas equipes, que entraram em campo para buscar tão somente a vitória. Assim como os jogadores estavam focados em fazer bonito e fazer bonito é fazer gol, estavam aguerridos, jogando com técnica e se sentindo à vontade no gramado. O Remo contava com a torcida Fenômeno Azul, o décimo segundo jogador no estádio, que estava lotado de torcedores para embalar o Leão. E a química deu certo.

Remo renovado, com técnico novo, dentro de casa, o Baenão, e ao lado de seu maior tesouro, a torcida.

A noite prometia.

Marcelinho e Dudu deram a vitória por 2 a 1. Dudu descontou para os visitantes. O resultado levou o Remo aos 48 pontos, na 7ª posição, logo atrás do próprio Athletico-PR, que também soma 48, em sexto lugar.

Assim, foi um primeiro tempo de muita movimentação, técnica e inflamação da torcida.

No segundo tempo, o Leão se lantou ao ataque. Aos 39, Aguirre faz falta em Pedro Rocha, na grande área. O árbitro assinou a penalidade e o próprio Pedro Rocha foi para a cobrança, mas a bola bateu no rodapé direito e saiu pela linha de fundo. Apesar da falha, o atacante continua embalado e apoiado por todos. Final: Remo 2X1 Athético Parananese.

Por Roberto Barbosa/Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Samara Miranda/Agência Remo