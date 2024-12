“Réveillon Vai Tapajós” coloca Alter do Chão no topo das festas mais desejadas do Brasil

O “Réveillon Vai Tapajós”, realizado em Alter do Chão, no Pará, foi destacado pelo Portal Léo Dias como o segundo evento mais hypado do Brasil para a virada de 2025. O reconhecimento pelo portal, um dos mais influentes no segmento de cultura e entretenimento do país, reforça a relevância de Alter do Chão como destino turístico e projeta ainda mais o Pará no cenário nacional.

“O ‘Vai Tapajós’ foi inspirado pela vontade de celebrar a riqueza da cultura amazônica em um dos lugares mais especiais do mundo: Alter do Chão. Queria criar um evento que fosse mais do que uma festa de Réveillon — uma experiência que unisse música, natureza e gastronomia local”, explica o chef de cozinha e idealizador, Saulo Jennings.

Com uma proposta que une celebração e contato com a natureza, o “Vai Tapajós” oferece uma experiência inesquecível às margens do Rio Tapajós. O festival não é apenas sobre festas, mas sobre conexão com a Amazônia. A programação inclui atividades que exploram a biodiversidade local e valorizam as tradições culturais da região, promovendo um turismo sustentável e consciente.

“A gastronomia é um pilar essencial em eventos como o Réveillon porque vai além da alimentação; ela cria memória, identidade e vínculo com o lugar. No ‘Vai Tapajós’, a comida ajuda a contar a história da Amazônia, suas comunidades e seu ecossistema. Através de um prato bem elaborado, conseguimos transmitir afeto, cultura e o respeito à natureza. É uma maneira de receber as pessoas de braços abertos e deixar uma lembrança que elas levarão para a vida”, afirma Saulo.

Lucas Vieira, secretário-adjunto de Turismo do Pará, destacou a importância do evento para o Estado: “O reconhecimento do ‘Vai Tapajós’ por um portal de destaque nacional como o Léo Dias é uma vitrine para o Pará. Eventos como esse atraem visitantes em busca de experiências autênticas, fortalecendo nossa economia e enaltecendo a riqueza cultural e natural da Amazônia”.

Alter do Chão, conhecida como o “Caribe Amazônico” por suas praias de água doce e paisagens paradisíacas, se consolida como um dos destinos mais desejados para o Réveillon. A projeção nacional reforçada pela publicação no Portal Léo Dias contribui para aumentar a visibilidade do Estado, incentivando o turismo e consolidando o Pará como um polo de eventos de alto impacto.

“Quando alguém experimenta um prato e percebe a riqueza da nossa cultura e dos nossos sabores, sinto que a missão está cumprida. É gratificante saber que estou contribuindo para valorizar e preservar a nossa identidade amazônica”, conclui Saulo Jennings.

Imagem: Augusto Miranda / Agência Pará de Notícias