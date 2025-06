Rihanna desfila barriga de grávida com minissaia e vestido transparente em eventos na Europa

Cantora está grávida do terceiro filho com A$AP Rocky e tem chamado atenção com looks que valorizam a barriguinha

Por Bia Lopes Silveira

Rihanna, de 37 anos de idade, segue desfilando estilo e simpatia enquanto curte a nova gestação. Grávida do terceiro filho com A$AP Rocky, a cantora foi vista em duas aparições na Europa nesta semana. A barriguinha da gestação segue sendo o destaque nos looks da artista.

Nesta sexta-feira (27), ela acompanhou o cantor no desfile da marca AWGE, em Paris, durante a semana de moda. A cantora apareceu segurando o filho mais novo, Riot Rose, e chamou atenção ao usar uma minissaia combinada com camisa de botões aberta, deixando à mostra a barriguinha da gravidez.

Já nesta sábado (28), Rihanna viajou para Bruxelas, na Bélgica, onde participou da estreia de The Smurfs Movie, animação na qual dubla a personagem Smurfette. Para o evento, a cantora escolheu um vestido transparente em tom azul-turquesa claro, com cauda arrastando pelo chão e exibiu a silhueta da gestação.

Rihanna confirmou a nova gravidez durante o Met Gala 2025, em maio, após meses de especulações. Ela e A$AP Rocky já são pais de RZA Athelston Mayers, nascido em 2022, e Riot Rose Mayers, que nasceu no ano seguinte em 2023.

Foto: The Grosby Group