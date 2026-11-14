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Acesso do Novorizontino reforça força do interior paulista na Série A

Com Mirassol e Red Bull Bragantino na elite, clubes de cidades menores ganham protagonismo nacional com diferentes modelos de gestão

Da CNN Brasil, da CNN Brasil

O acesso do Novorizontino à Série A do Campeonato Brasileiro de 2027 reforça o protagonismo do futebol do interior paulista no cenário nacional. Red Bull Bragantino e Mirassol são os atuais representantes da região na elite.

A ascensão dos clubes do interior ganhou força nos últimos anos do Brasileirão. Caso nenhum representante do estado seja rebaixado nesta temporada, São Paulo terá sete equipes na Série A em 2027, o equivalente a 35% dos participantes da competição.Play Video

Além da presença na elite, os clubes têm alcançado resultados expressivos. No ano passado, o Mirassol garantiu uma vaga na Libertadores em sua temporada de estreia na primeira divisão. O Red Bull Bragantino conquistou o acesso em 2019 e disputa sua sétima temporada consecutiva na Série A.

Em um campeonato tradicionalmente marcado pela presença de clubes das capitais e dos grandes centros urbanos, equipes de cidades menores têm conquistado espaço.

Mirassol fica a 453 quilômetros da capital paulista, enquanto Novo Horizonte está a 404 quilômetros. As duas cidades têm aproximadamente 66 mil e 38 mil habitantes, respectivamente. Cada uma delas possui menos moradores do que a capacidade de alguns dos maiores estádios brasileiros.

Estadual que mais paga

Um dos fatores que ajudam a explicar o crescimento do futebol do interior paulista está nos bastidores. Clubes como Mirassol e Novorizontino apostam em projetos de longo prazo e na organização financeira para competir em alto nível. Já o Red Bull Bragantino conta com o investimento e a estrutura empresarial da marca de bebidas energéticas.

Outra importante fonte de receita é o Campeonato Paulista, estadual que distribui os maiores valores aos participantes no Brasil.

Na edição de 2026, Red Bull Bragantino e Mirassol receberam cerca de R$ 11 milhões cada em cotas de participação. O campeão Palmeiras faturou R$ 5 milhões pela conquista do título, enquanto o vice-campeão Novorizontino recebeu premiação adicional.

Para efeito de comparação, no Campeonato Carioca, o Flamengo recebeu uma cota fixa de R$ 10 milhões, enquanto Botafogo, Fluminense e Vasco tiveram direito a R$ 6,6 milhões cada.

Os valores ajudam a dimensionar a importância financeira do estadual paulista, especialmente para equipes que buscam se consolidar no cenário nacional.

Foto: DOUGLAS RIBEIRO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

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