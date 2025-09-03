Retiradas 120 toneladas de lixo e entulho da Terra Firme em apenas um dia

A Prefeitura de Belém iniciou há uma semana a maior ação de zeladoria de Belém, levando à população serviços de educação ambiental, limpeza e desobstrução de bueiros, tapa-buraco, iluminação pública, coleta de entulho, entre várias outras atividades que integram o mutirão. As ações realizadas pela Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) no bairro da Terra Firme marcaram a primeira semana do projeto e foram recebidas de forma positiva pela população local que nunca havia contado com este tipo de iniciativa do poder público.

O mutirão começou na terça-feira, 26 com a mobilização de diferentes frentes que percorreram as ruas do bairro da Terra Firme. A coleta de entulho, coordenada pelo Departamento de Limpeza Urbana, foi um dos pilares da ação. Somente no primeiro dia foram retiradas 108 toneladas de entulho e 12 toneladas de lixo domiciliar. Ao todo, quatro equipes com 80 servidores realizaram este serviço, além da capinação e roçagem.

Os educadores ambientais da Sezel, por meio da Secretaria Executiva de Inclusão Produtiva (Seinp), tiveram conversas diretas em mais de dez ruas, informando aos moradores sobre a importância do descarte correto do lixo para a manutenção das áreas públicas. Além disso, uma caixa estacionária foi colocada para os moradores depositarem os resíduos e uma caçamba roll-on e roll- off para o acondicionamento de entulho.

Para Carmem dos Santos, moradora do bairro, ações de educação ambiental desempenham papel central com os moradores, assegurando que as melhorias sejam mantidas de forma contínua e sustentável. Ela também comemorou a realização das diferentes ações do mutirão, o que, segundo Carmem, surgiu para melhorar o dia a dia dos moradores da comunidade.

“Essa foi a única gestão que fez algo por nós. Essa ação está sendo incrível! Nosso bairro está ficando limpo, estamos recebendo informações sobre o descarte correto do lixo. Outro problema era que nossas ruas estavam escuras e cheias de entulho. Agora têm iluminação e esses materiais foram retirados. Até para respirar melhorou”, conta.

Simultaneamente, o trabalho de limpeza e desobstrução de bueiros foi intensificado com hidrojateamento e limpeza manual da rede de drenagem de águas pluviais em mais de 100 pontos. A iniciativa é crucial para evitar alagamentos. A ação preventiva ajuda a preparar o bairro para o período chuvoso, garantindo que a água da chuva possa escoar de forma eficiente.

A receptividade da comunidade foi imediata. Kennyde Silva, morador da Terra Firme, comentou a mudança ambiental no bairro: “Além do acúmulo de entulho, a rua alagada quando chove é um problema. É a primeira vez que vejo um trabalho completo assim, seja conversando com a gente diretamente ou realizando os serviços. A Prefeitura está de parabéns, agora vai ficar limpa a cidade”.

A Prefeitura de Belém informa que o mutirão de zeladoria continuará nas próximas semanas, expandindo os serviços para outras áreas do bairro e mantendo o diálogo com a população para atender às demandas mais urgentes. Após a Terra Firme, outros bairros de Belém também receberão a força-tarefa realizada pela Sezel.

Fonte e imagem: Agência Belém