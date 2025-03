Secult e Semu promovem programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher

As secretarias de Estado de Cultura (Secult) e das Mulheres (Semu) promovem, a partir desta segunda-feira, 10, o “Março Delas – Toda Mulher Merece Respeito e Igualdade de Direitos”, uma programação alusiva ao Dia da Mulher, celebrado em 8 de Março. O público terá acesso a exposições, mostra de cinema e concertos da Amazônia Jazz Band (AJB) e da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP).

No Museu da Imagem e do Som (MIS), a mostra “Cineastas em Foco” ocorre nos dias 10, 11 e 12 (segunda a quarta-feira), com a exibição de filmes de três importantes cineastas paraenses. O primeiro, o documentário “Mulheres da Pá Virada: histórias e trajetórias na capoeira”, é uma obra do Grupo Marias Felipas, formado por Adriana Albert Dias, Christine Zonzon e Joana Marçal.

No dia 11, será a vez do documentário “Terruá Pará”, de Jorane Castro. No dia 12 serão exibidos dois curtas-metragens: documentário “Ervas e Saberes da Floresta” e a ficção “O Homem do Central Hotel”, ambos de Zienhe Castro. As exibições começam às 19h, no auditório Eneida de Moraes, localizado no Centro Cultural Palacete Faciola.

HISTÓRIA

O Arquivo Público do Pará (Apep) promove a exposição “Mulheres na história da Amazônia: liberdade, poder e resistência”, a partir de hoje (10), com registros de Maria Amália, Paulina e Quitéria Maria, que viveram em períodos diferentes e deram importantes contribuições para a região amazônica durante a Cabanagem e na luta pela liberdade de pessoas escravizadas. A visitação prossegue até 28 de março, de segunda a sexta, das 8h às 14h.

No dia 12 ocorrerá o concerto “Cartas Brasileiras”, da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, com a flautista e pianista Léa Freire, às 20h. Léa Freire é considerada uma das mais importantes compositoras de música instrumental contemporânea do Brasil. Ela será acompanhada pelo maestro Felipe Senna, regente convidado da OSTP.

MÚSICA E EXPOSIÇÃO

O Theatro da Paz promoverá um concerto da Amazônia Jazz Band no próximo dia 20 (quinta-feira), às 20h. O “Show da Música Paraense” será regido pelo maestro Eduardo Lima. Para ambos os espetáculos, os ingressos custam R$ 2,00, e poderão ser adquiridos pelo site ticketfacil.com.br e na bilheteria do Theatro da Paz, a partir das 9h no dia da apresentação.

A exposição “De Todas, Uma: A Amazônia Presente” reúne obras do acervo do Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM) da Secult, em diferentes linguagens, de autoria de 15 mulheres paraenses. A abertura será às 19h, do dia 13 de março (quinta-feira), no Museu de Arte Sacra (MAS), instalado na Igreja de Santo Alexandre, no centro histórico de Belém. O período de visitação prossegue até 13 de abril.

“Nós montamos essa programação com muito carinho por tudo o que essa data (Dia da Mulher) representa. O movimento histórico pela conquista e garantia dos direitos femininos alcançou feitos importantíssimos, e ainda irá realizar muitos avanços. Foi pensando nisso que preparamos as exposições, que mostram a perspectiva artística de mulheres brilhantes, a relevante contribuição de mulheres que, durante muito tempo, foram deixadas de lado pela história, e tantos outros aspectos que tentamos abraçar durante este mês”, destaca a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal.

“O acesso à cidadania cultural é essencial nesse movimento de incentivar o protagonismo feminino e assegurar qualidade de vida para a mulher paraense. Esse é o compromisso do Governo do Pará: uma cultura que valoriza as mulheres e traz novas possibilidades”, acrescenta a secretária.

“Na Secretaria de Estado das Mulheres trabalhamos todos os dias para fortalecer políticas públicas, garantir direitos, ampliar oportunidades que impactam a vida de cada mulher, daquelas que vieram antes de nós e das gerações que estão por vir. E neste Mês da Mulher, queremos ir além. Em parceria com a Secult, preparamos uma programação especial, que valoriza a arte, a história e as vozes femininas em todas as suas formas. Convido todas vocês a participarem dessa programação, a se inspirarem e a celebrarem conosco a força das mulheres”, reforça a secretária de Estado das Mulheres, Paula Gomes.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias