Sport é o primeiro rebaixado para a Série B do Brasileiro

O destino do Leão da Ilha, que soma 17 pontos em 33 rodadas, foi selado após a derrota por 5 a 1 para o Flamengo neste sábado (15)

Arthur Lage, da Itatiaia

O Sport é o primeiro clube matematicamente rebaixado para a Série B do Brasileiro de 2026. O clube de Recife soma apenas 17 pontos em 33 rodadas e, portanto, só pode alcançar 32, número que o colocaria a três pontos do atual 16° colocado, o Vitória.

O Leão da Ilha selou o seu destino após ser derrotado por 5 a 1 para o Flamengo neste sábado (15).

O time de Recife está na lanterna do Brasileirão desde a terceira rodada do torneio e possui até o momento a segunda pior campanha da história dos pontos corridos da Série A do Brasileirão com apenas 18,2% de aproveitamento.

Neste momento, o Sport tem a mesma pontuação da campanha do América-RN, lanterna em 2007 também com 17 pontos.

Mas o clube potiguar somou quatro vitórias na competição, enquanto o Leão só venceu duas partidas, ambas por 1 a 0, contra Corinthians e Grêmio.

Os 17 pontos superam apenas a campanha da Chapecoense em 2021, que terminou na lanterna com apenas 15 somados.

Próximo jogo

O Sport joga no Rio de Janeiro, na próxima terça-feira (18), às 20h30 (de Brasília), contra o Botafogo no Estádio Nilton Santos.

Paulo Paiva/ Sport Recife