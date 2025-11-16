Flamengo aproveita expulsões, goleia o Sport e pressiona Palmeiras

Equipe carioca derrotou o Leão por 5 a 1, na Arena Pernambuco, e assumiu provisoriamente a liderança do Brasileirão
Victor Fardin, da CNN Brasil
Em jogo atrasado pela 12ª rodada do Brasileirão, o Flamengo venceu o Sport por 5 a 1 neste sábado (15), na Arena Pernambuco, e subiu provisoriamente para a primeira colocação do torneio.
Luiz Araújo, Juninho, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Douglas Telles balançaram as redes na goleada do Mengão, enquanto Pablo marcou do lado dos donos da casa. A equipe carioca aproveitou a expulsão de dois jogadores do time pernambucano para construir sua 21ª vitória na competição.
Agora, o Flamengo alcançou a marca de 71 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O clube ultrapassou o Palmeiras, que possui 68 e joga ainda neste sábado (15), às 21h (de Brasília), diante do Santos, na Vila Belmiro.
O Sport, por sua vez, está rebaixado para a Série B. Até o momento, o Leão possui uma campanha de duas vitórias, 11 empates e 20 derrotas e ocupa a lanterna da liga nacional.
A partida
O Sport saiu na frente logo aos 14 minutos, com o atacante Pablo. A equipe mandante recuperou a bola no campo de ataque e o lateral Luan Cândido rolou para o jogador de 33 anos, que finalizou no cantinho e abriu o placar na Arena Pernambuco.
Após o gol sofrido, o Flamengo se mandou para o ataque em busca do empate. O cenário ficou mais favorável aos 35 minutos, quando o lateral Matheus Alexandre, do Leão, recebeu o segundo cartão amarelo por falta em Ayrton Lucas e foi expulso da partida.
Pouco depois, aos 40, os cariocas igualaram a disputa com o ponta Luiz Araújo. Ele recebeu do volante Saúl, arriscou de fora da área e deixou tudo igual no confronto.
Antes do intervalo, o Sport teve mais um jogador expulso. O zagueiro Ramon Menezes acertou um pisão no atacante Wallace Yan, foi advertido com o segundo amarelo e deixou os donos da casa com dois atletas a menos.
Em vantagem numérica dentro de campo, o Mengão chegou rapidamente a virada. Aos 15 minutos, o centroavante Juninho fez o segundo aproveitando o rebote do chute do ponta Everton Cebolinha.
No lance seguinte, Bruno Henrique aproveitou a falha do goleiro Gabriel Vasconcelos e encobriu o arqueiro adversário para anotar o 3 a 1.
O triunfo virou goleada nos pés de Ayrton Lucas, que contou com um desvio na defesa para colocar a bola nas redes. Por fim, Cebolinha cruzou na medida para o jovem Douglas Telles, estreante no profissional, fechar a conta em 5 a 1.
Gilvan de Souza/Flamengo