“Stranger Things”: último episódio divide opiniões da web

Último episódio da série não agradou a todos os fãs, mesmo com duas horas de duração

Fernanda Garcia, colaboração para a CNN Brasil

Esta semana a série “Stranger Things” finalmente chegou ao fim, e o episódio final dividiu internautas: muitos expressaram descontentamentos em relação ao desfecho da trama.

O encerramento da história de Hawkins e o Mundo Invertido terminou o ciclo de quase 10 anos no último dia de 2025, mas alguns fãs não iniciaram 2026 com as respostas que gostariam sobre a série.

Alerta de spoiler: o texto a seguir contém spoiler da quinta temporada de “Stranger Things”.

Entre elogios e críticas, o episódio final de “Stranger Things” foi muito aguardado pelos fãs, e, com isso, gerou burburinhos no X (antigo Twitter) sobre os acontecimentos que encerram a trama.

Dentre eles, a admiração a atuação do ator Jamie Campbell Bower, o Vecna, que entregou emoção ao revelar o motivo de suas ações durante a série. Muitos dizem que, apesar dos problemas que aconteceram, as cenas do vilão salvaram o episódio.

Sobre pontos de melhoras trazidos pelos fãs, o mais comentado foi o fim da personagem Onze, que ficou em aberto. Apesar de ter sido mostrada a cena de sua morte com o fechamento do Mundo Invertido, o personagem Mike traz uma teoria alternativa, em que sua irmã, Kali, projeta uma ilusão dela sendo sugada com a dimensão alternativa enquanto ela foge. Sendo assim, ela permanece viva, mas vivendo em um local distante e desconhecido.

Com isso, muitos acharam que a personagem foi injustiçada, já que ela é usada, manipulada e, além de tudo, salva a cidade ao longo das temporadas, mas não tem um final feliz ou concreto.

Além disso, elementos que participaram de toda trama foram esquecidos no final, onde poderiam ter feito a balança pender para o lado malvado da história, como os Demodogs, os Demobats e, inclusive, os militares ao fim da batalha de dimensões. Junto a isso, a personagem Vickye, que acompanhou Robin por toda a temporada, deixou de aparecer a partir de determinada parte do episódio.

Reprodução/ Netflix

