Cotado para o Oscar, cineasta Jafar Panahi irá a julgamento no domingo (4)

Diretor de “Foi Apenas um Acidente” foi condenado sob acusações de atividades de propaganda contra o Irã

Shaurya Thapa, da Reuters

O cineasta iraniano Jafar Panahi, 65, será julgado no Irã neste domingo (4) na 26ª Vara do Tribunal Revolucionário Islâmico de Teerã, de acordo com um e-mail enviado à Reuters por um jornalista local. O julgamento é uma resposta ao recurso de Panahi contra a sentença de um ano de prisão emitida contra ele pelo governo iraniano.

O diretor de 65 anos, que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2025 pelo thriller político “Foi Apenas um Acidente”, recebeu a condenação no início de dezembro sob acusações de atividades de propaganda contra o regime.

Panahi também recebeu uma proibição de viajar e foi impedido de participar de grupos políticos. Na época da condenação, ele estava em Nova York para receber três prêmios no Gotham Awards, incluindo Melhor Diretor e Filme Internacional, em 1º de dezembro de 2025.

Não se sabe, no entanto, se Panahi comparecerá à audiência. Há chances do diretor ainda estar nos Estados Unidos para acompanhar a temporada de premiações.

“Foi Apenas um Acidente” é um dos principais concorrentes aos prêmios deste ano, acumulando quatro indicações ao Globo de Ouro e entrando na pré-lista do Oscar de Melhor Filme Internacional — considerado o favorito a vencer a estatueta — podendo concorrer com o brasileiro “O Agente Secreto”.

O diretor já cumpriu duas penas de prisão no Irã anteriormente e suas obras são regularmente banidas ou censuradas no país.

