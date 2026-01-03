sábado, janeiro 3, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Cotado para o Oscar, cineasta Jafar Panahi irá a julgamento no domingo (4)

Diretor de “Foi Apenas um Acidente” foi condenado sob acusações de atividades de propaganda contra o Irã

Shaurya Thapa, da Reuters

O cineasta iraniano Jafar Panahi, 65, será julgado no Irã neste domingo (4) na 26ª Vara do Tribunal Revolucionário Islâmico de Teerã, de acordo com um e-mail enviado à Reuters por um jornalista local. O julgamento é uma resposta ao recurso de Panahi contra a sentença de um ano de prisão emitida contra ele pelo governo iraniano.

O diretor de 65 anos, que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2025 pelo thriller político “Foi Apenas um Acidente”, recebeu a condenação no início de dezembro sob acusações de atividades de propaganda contra o regime.

Panahi também recebeu uma proibição de viajar e foi impedido de participar de grupos políticos. Na época da condenação, ele estava em Nova York para receber três prêmios no Gotham Awards, incluindo Melhor Diretor e Filme Internacional, em 1º de dezembro de 2025.

Não se sabe, no entanto, se Panahi comparecerá à audiência. Há chances do diretor ainda estar nos Estados Unidos para acompanhar a temporada de premiações.

Foi Apenas um Acidente” é um dos principais concorrentes aos prêmios deste ano, acumulando quatro indicações ao Globo de Ouro e entrando na pré-lista do Oscar de Melhor Filme Internacional — considerado o favorito a vencer a estatueta — podendo concorrer com o brasileiro “O Agente Secreto”.

O diretor já cumpriu duas penas de prisão no Irã anteriormente e suas obras são regularmente banidas ou censuradas no país.

Carlos Alvarez/Getty Images

300 x 100 - AVISTÃO - ANO NOVO 02
Artigo anterior
“A Garota Canhota”: conheça o novo filme do vencedor do Oscar Sean Baker
Próximo artigo
“Stranger Things”: último episódio divide opiniões da web

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,554FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
360 x 360 - AVISTÃO - ANO NOVO 03
Natal Encantador_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315