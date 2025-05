SUS inicia aplicação gratuita de remédio de R$ 7 milhões para crianças com AME

O Brasil deu um passo histórico na saúde pública ao iniciar, pelo SUS, a aplicação gratuita do zolgensma, um dos medicamentos mais caros do mundo, utilizado no tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME). Avaliado em cerca de R$ 7 milhões por dose única, o remédio começou a ser aplicado em duas bebês uma em Brasília (DF) e outra em Recife (PE) no último dia 14 de maio.

A novidade foi viabilizada por um modelo inédito de compartilhamento de risco entre o Governo Federal e o laboratório fabricante. O pagamento à empresa só será feito caso o medicamento comprove sua eficácia ao longo do tempo. Com isso, o Brasil se tornou o sexto país do mundo a ofertar o zolgensma na rede pública.

A expectativa é que 137 crianças sejam beneficiadas até 2027, impactando diretamente sua qualidade de vida. O medicamento é indicado para pacientes com até seis meses de idade, diagnosticados com AME tipo 1, e que não dependem de ventilação mecânica por mais de 16 horas ao dia.

“Com o SUS, o Brasil vive mais”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante visita ao Hospital da Criança, em Brasília. Emocionada, Millena Brito, mãe de uma das bebês atendidas, celebrou: “Ver minha filha andar, correr, falar e me chamar de mãe vai ser excelente”.

Além do zolgensma, o SUS já oferece outros tratamentos contínuos para AME, como nusinersena e risdiplam. O novo protocolo, no entanto, permite que as crianças tratadas com a dose única do novo medicamento não precisem de terapias adicionais.

O atendimento será feito em 36 centros especializados em doenças raras, distribuídos por 14 estados e o Distrito Federal. Famílias de regiões sem centros habilitados terão passagens e hospedagem custeadas para o tratamento

Imagem: Agência Gov