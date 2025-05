Tragédia em BH: Avó, mãe e bebê de 1 ano são encontradas mortas dentro de apartamento

Uma tragédia chocou moradores de Belo Horizonte nesta sexta-feira (9). Três mulheres da mesma família avó, mãe e uma bebê de apenas 1 ano foram encontradas mortas dentro de um apartamento no bairro Barro Preto. Além delas, quatro cães também foram encontrados sem vida no local.

As vítimas são Cristina Antonini, de 66 anos, sua filha Daniela Antonini, de 40 anos, e a pequena Giovanna Antonini Vasconcelos. As três estavam sobre a cama. Segundo a Polícia Militar, não havia sinais de violência nos corpos. A suspeita inicial é que a causa das mortes tenha sido intoxicação.

No apartamento, a polícia encontrou três bandejas com carvão queimado e todas as janelas estavam vedadas, o que pode ter causado a concentração de gás tóxico no ambiente. A perícia ainda vai confirmar o que provocou as mortes.

O alerta foi dado pela ex-sogra de Daniela, que não conseguia contato com a família desde domingo (4). Na quinta-feira (8), ela esteve no prédio e conversou com o porteiro, que também relatou não ver as moradoras há dias. Preocupada, ela ligou para a síndica na manhã seguinte, que decidiu verificar pessoalmente.

“Logo que cheguei no andar, senti um odor muito forte e chamei a polícia”, contou a síndica Raquel Moreira em entrevista à TV Globo. Os policiais precisaram arrombar a porta e encontraram a cena que chocou a todos.

A Polícia Civil de Minas Gerais já iniciou a investigação do caso, que ainda está em fase inicial.

Imagem: Reprodução internet