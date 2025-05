Vídeo – PF participa de Operação de Desintrusão da Terra Indígena Kayapó no Pará

Policiais Federais lotados no Estado do Pará e outras unidades da federação estão participando da operação de desintrusão da Terra Indígena Kayapó, na região centro-sul do Pará. Operação foi deflagrada no segundo dia do mês de maio e já dura oito dias. O objetivo da ação é combater o garimpo ilegal e retirar ocupações não autorizadas no território do povo indígena Mebêngôkre. Ação também reuniu diversos órgãos do Governo Federal para dar cumprimento à determinação do STF.

Coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, a ação envolve diversos órgãos do Governo Federal além da PF, entre eles o Ibama, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o Ministério dos Povos Indígenas (MPI), o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), a Força Nacional e o Exército Brasileiro (EB). A operação cumpre determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 709.

Nestes primeiros dias de operação, a PF, em conjunto com os demais órgãos, destruiu diversos acampamentos de garimpos ilegais, combustível e maquinário utilizado na atividade ilícita. Além disso, houve a apreensão de munições, mercúrio, ouro e celulares.

O garimpo ilegal, próximo aos rios Fresco e Branco que banham a terra indígena, deixa as águas barrentas e contaminadas com mercúrio, substância altamente tóxica e muito utilizada no processo de separação do ouro de outros metais.

Até o final da operação, as ações continuarão em duas frentes: desocupação com a retirada dos invasores e combate a garimpos ilegais; e identificação dos responsáveis pelas atividades ilícitas no interior da Terra Indígena para a aplicação das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom/SRPF-PA em Redenção/Imagens: Thiago Dias