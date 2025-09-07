Ucraniano do Benfica tem apartamento bombardeado em ataque russo

Heorhiy Sudakov afirmou que sua esposa, a filha e a mãe estavam no local no momento do ataque

Da CNN Portugal

O meia ucraniano Heorhiy Sudakov, ex-Shakhtar Donetsk e recém-contratado pelo Benfica, compartilhou nas redes sociais imagens impactantes do estado em que ficou o apartamento onde morava em Kiev, na capital ucraniana. O local foi atingido por um bombardeio russo na madrugada deste sábado (7).

Em publicação feita no Instagram, Sudakov revelou que sua esposa, a filha e a mãe estavam no local no momento do ataque. A esposa do jogador está gravida do segundo filho do casal. Felizmente, ninguém se feriu no ataque.

“Como ficou minha casa depois desta noite. Minha esposa, minha filha e minha mãe estavam em casa naquele momento”, escreveu o jogador, que chegou ao clube português há cerca de uma semana, vindo do Shakhtar Donetsk.

Nos vídeos e fotos divulgados, é possível ver os andares superiores do edifício parcialmente destruídos, além de cenas do interior do apartamento completamente devastado.

Apesar do susto, Sudakov segue concentrado com a seleção da Ucrânia, que está em Wroclaw, na Polônia, se preparando para os próximos compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

• Divulgação/Giorgi Sudakov🇺🇦