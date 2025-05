Uepa convoca candidatos na 5ª chamada do Prosel 2025; veja como fazer a matrícula

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou nesta terça-feira (6) a 5ª chamada do Processo Seletivo 2025 (Prosel). Os candidatos convocados devem realizar a pré-matrícula on-line até esta quarta-feira (7). A etapa presencial, com entrega de documentos, acontecerá nos dias 8 e 9 de maio.

A lista com os nomes dos selecionados está disponível no site da Uepa. Quem não conseguir fazer a pré-matrícula on-line pode comparecer diretamente ao campus onde foi aprovado e entregar a documentação dentro do prazo.

Os convocados nesta etapa vão iniciar as aulas no segundo semestre de 2025. Foram chamados candidatos para os seguintes cursos:

Ananindeua: Engenharia de Software e Engenharia Florestal

Belém: Biomedicina, Enfermagem, Educação Física, Letras (Português), Matemática, Medicina e Pedagogia

Marabá: Medicina

Santarém: Enfermagem

Documentos obrigatórios para a matrícula:

Declaração de ocupação de vaga única (emitida no momento da matrícula)

RG e CPF

Certidão de nascimento ou casamento

Certificado de alistamento militar (para homens maiores de 18 anos)

Uma foto 3×4 recente

Título de eleitor e comprovante de votação ou quitação eleitoral

Histórico escolar e certificado de conclusão do Ensino Médio

Comprovante de residência

Formulário de autodeclaração (no caso de cotistas)

Documentos específicos para candidatos indígenas, quilombolas ou pessoas com deficiência

A matrícula deve ser feita nas coordenações de registro e controle acadêmico dos respectivos campi. Os estudantes também devem buscar orientações sobre a coordenação de curso para acompanhar o início do período letivo.

Imagem: Divulgação