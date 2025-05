Consulado do Japão em Belém oferece bolsas de estudo para pesquisa e pós-graduação

Estão abertas até o dia 23 de maio as inscrições para o programa de bolsas de estudo oferecido pelo governo do Japão, por meio do Consulado Japonês em Belém. A oportunidade é voltada para brasileiros interessados em cursar pesquisa ou pós-graduação em universidades japonesas.

Podem participar candidatos dos estados do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí. A bolsa inclui auxílio financeiro, passagem aérea e isenção de taxas acadêmicas no Japão.

Quem pode se inscrever:

Brasileiros com até 34 anos (nascidos após 2 de abril de 1991);

Ensino superior completo até o início da bolsa;

Conhecimento da língua inglesa e/ou japonesa;

É recomendável ter participado de iniciação científica ou atividades acadêmicas;

As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site oficial do Consulado do Japão em Belém. Os candidatos passarão por análise documental, prova escrita e entrevista.

A bolsa é uma das mais tradicionais e respeitadas entre os programas de intercâmbio acadêmico no Japão, sendo uma chance única para quem deseja aprofundar seus estudos em diversas áreas do conhecimento.

