Uepa é aprovada em edital do Programa Capes Global e amplia oportunidades de internacionalização

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) foi aprovada no resultado final do edital do Programa Capes Global, iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) que visa fortalecer a internacionalização das instituições de ensino superior brasileiras.

“A aprovação da Uepa no Programa Capes-Global.edu representa sua inserção em uma rede nacional estruturada de internacionalização, com atuação articulada entre instituições de diferentes regiões do País”, explica a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da instituição, Luanna Fernandes.

Com a aprovação, a Uepa passa a integrar o grupo de instituições habilitadas a participar de ações estratégicas de cooperação internacional, voltadas à formação acadêmica, produção científica e intercâmbio de estudantes, docentes e pesquisadores.

A Uepa integra a Rede Global de Pesquisa para Cooperação e Desenvolvimento, coordenada pela Universidade de Brasília, juntamente com a Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Federal de Rondônia (Unir), Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que reúne 165 Programas de Pós-Graduação (PPGs), possui abrangência nacional e foi estruturada com o objetivo de reduzir assimetrias regionais e ampliar a internacionalização

“Assim, a aprovação significa a inserção da Uepa em um arranjo cooperativo nacional voltado à internacionalização da pós-graduação, integração científica entre regiões e fortalecimento institucional em rede”, explica a pró-reitora Luanna.

A professora também destaca que “todos os PPGs da Uepa estão inseridos nesses eixos, de forma integrada”. A participação ocorre conforme a aderência temática e a complementaridade entre programas. Para estudantes, será possível participar de atividades de mobilidade acadêmica, inserir-se em projetos de pesquisa em cooperação internacional e formação em ambientes acadêmicos integrados entre instituições. Para docentes e pesquisadores, os benefícios são da participação em redes de pesquisa colaborativa, cooperação com instituições nacionais e internacionais e desenvolvimento de pesquisas conjuntas e comparadas.

Já para a instituição, a inserção no programa prevê o fortalecimento da internacionalização dos PPGs, a ampliação da produção científica em colaboração e a integração com instituições com maior maturidade internacional. Para a efetiva participação, os próximos passos, de acordo com a professora Luanna, serão de organização da governança em rede, planejamento e formação de eixos temáticos e articulação interna entre os PPGs participantes. Com a aprovação, a Uepa avança na consolidação de sua política de internacionalização e amplia as oportunidades de cooperação acadêmica e científica.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias