Adepará apreende dois mil litros de polpa de açaí sem procedência

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) apreendeu cerca de dois mil litros de polpa de açaí sem identificação durante fiscalização realizada na Base Fluvial Integrada Candiru, no estreito de Óbidos, na Região de Integração do Baixo Amazonas.

Durante a abordagem, os fiscais identificaram aproximadamente mil sacas de açaí em caroço e dois mil litros do produto em polpa no interior de duas embarcações provenientes do município de Codajás, no Amazonas. Após inspeção realizada por agente fiscal agropecuário, o fruto em caroço foi liberado mediante apresentação de nota fiscal, com orientação para que os responsáveis procurem a Adepará a fim de cadastrar a Unidade Produtiva de Origem.

Já a polpa foi apreendida por não apresentar selo de identificação, documentação fiscal ou registro de inspeção, itens obrigatórios para garantir a procedência e a segurança do alimento.

RASTREABILIDADE E CONTROLE SANITÁRIO

Para o transporte de produtos vegetais dentro do Pará, é obrigatória a emissão da Guia de Trânsito Vegetal (GTV), documento expedido pela Adepará que assegura a origem, a sanidade e a conformidade regulatória da carga.

A diretora de Defesa e Inspeção Vegetal da Adepará, Lucionila Pimentel, destacou a importância do controle e da rastreabilidade para a segurança sanitária. “O trânsito de açaí dentro do Pará só ocorre com o rastreamento por meio da GTV. Quem traz o produto de fora do Estado deve procurar a Adepará para cadastrar a origem, permitindo o monitoramento da carga e a manutenção da segurança sanitária”, afirmou.

SEGURANÇA ALIMENTAR

Além da rastreabilidade, o selo de identificação garante que o produto passou por boas práticas de fabricação, incluindo o processo de branqueamento, essencial para eliminar riscos de contaminação pelo protozoário Trypanosoma cruzi, causador da Doença de Chagas.

Lucionila Pimentel também ressaltou a importância da atuação integrada na fiscalização. “Agradecemos à equipe da Base Candiru pela ação e pelo descarte do produto não identificado. Em períodos de maior risco de contaminação, todo cuidado é fundamental, e a Adepará mantém vigilância ativa na fiscalização e orientação para regularização”, acrescentou.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias