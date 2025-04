Um total de 81 cidades paraenses está há mais de 30 dias sem registro de crimes violentos letais

A redução dos indicadores de criminalidade no Pará continua em queda no estado. Este é o sétimo ano da atual gestão, que tem como premissa investir em segurança pública para reforçar, cada vez mais, a preservação da vida e a paz social dos paraenses. Atualmente, mais da metade dos municípios não apresentam registros de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que reúnem homicídio, feminicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte há mais de 30 dias, conforme os dados divulgados ontem, quarta-feira, 16, pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac) vinculada a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

De acordo com o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, diariamente são realizados levantamentos dos indicadores de criminalidade por meio da Siac, o que possibilita o planejamento estratégico das ações desenvolvidas conforme as necessidades de cada região do estado.

“Hoje, por meio das análises estáticas, constatamos que 81 municípios paraenses estão há mais de 30 dias sem registros de Crimes Violentos Letais Intencionais. Lembrando que 81 desses municípios não têm há pelo menos 30 dias o registro do CVLI, porém nós temos municípios como Magalhães Barata que já computa 1.300 dias sem qualquer tipo de ocorrência dessa natureza. Isso demonstra o trabalho integrado que estamos fazendo no Estado por meio de todas as forças de segurança e que também conseguimos levar segurança pública a todos os paraenses a qualquer lugar, onde quer que esteja em nosso estado”, afirmou Ualame.

MUNICÍPIOS

Segundo o indicador, o município de Magalhães Barata está há 1.300 dias sem nenhuma ocorrência de CVLI, seguido por Santa Cruz do Arari (613 dias), Santarém Novo (538 dias), Inhangapi (537), Piçarra (489), São João de Pirabas (470), Colares (446), Sapucaia (400), Santo Antônio do Tauá (382), Santa Maria do Pará (377), São João da Ponta (332), Bagre (281), Salinópolis (266) Soure (231) e Pau D’Arco (227), figuram na lista entre os 81 municípios do estado sem ocorrências de crimes violentos letais intencionais. Os dados foram avaliados no período de 22 de setembro de 2021 a 13 de abril de 2025.

Outros municípios que também estão na lista, já ultrapassaram 100 dias sem casos computados de crimes violentos letais intencionais, como: Peixe-Boi (180 dias), Maracanã (174 dias), Faro (144 dias), Santa Maria das Barreiras (134 dias), Nova Timboteua (130 dias), Quatipuru (127 dias), Ulianópolis (122 dias), Limoeiro do Ajuru (119 dias), Salvaterra (117 dias), Terra Alta ( 116 dias), Melgaço (113 dias), Abel Figueiredo (111 dias) e Muaná (109 dias).

“É importante destacar que entre os 81 municípios, temos localidades sem CVLI em todas as regiões do Pará, demonstrando que as ações de segurança não estão centralizadas, e sim com um trabalho sendo expandido em todas as regiões integradas. E ainda, de que, estamos seguindo de uma constante com reduções, visto que tivemos a maior redução de CVLI no primeiro trimestre de 2025. Portanto, estar com mais da metade dos municípios do Pará sem qualquer crime violento letal intencional nos faz acreditar que estamos no caminho correto na atuação. Mas, claro, há outros municípios que apresentam os crimes, e nós vamos seguir reforçando a segurança nesses locais”, concluiu o secretário.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias