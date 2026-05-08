UTI da Santa Casa de Misericórdia do Pará recebe selo nacional UTI Eficiente 2026

A Unidade de Terapia Intensiva Adulto Almir Gabriel, da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, a certificação nacional UTI Eficiente, concedida pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), em parceria com a Epimed Solutions, empresa especializada em soluções para gestão de informações clínicas e epidemiológicas. O selo reforça o reconhecimento nacional mantido frente ao nível de excelência da saúde pública do Pará na atenção materno-infantil.

Na edição de 2026, considerando os critérios de elegibilidade, um total de 1.336 UTIs foram avaliadas. E a Santa Casa de Misericórdia do Pará ficou entre os 40 hospitais públicos de todo o País a receberem o selo UTI Eficiente. O certificado conferido ao Pará evidencia o alto nível de exigência técnica da premiação – e o lugar de destaque que a instituição ocupa no cenário da saúde pública brasileira.

Reconhecimento à saúde do Pará

Para a Gerente de Qualidade da Santa Casa, Camila Negrão, o reconhecimento vai muito além do fator técnico. “Esse reconhecimento não é apenas uma premiação técnica. Ele é um indicador de que conseguimos equilibrar dois pilares fundamentais da saúde na atualidade: a alta performance clínica e a sustentabilidade operacional”, afirma.

Camila Negrão ressalta que o selo UTI Eficiente tem relação direta com os valores que orientam a instituição. Como hospital acreditado, cujo pilar estratégico central é a qualidade e a segurança, a Santa Casa demonstra que é possível entregar resultados de excelência no atendimento materno-infantil com o uso racional dos recursos disponíveis.

Na prática, isso se traduz em redução de taxas de mortalidade, otimização do tempo de permanência dos pacientes e ampliação do acesso ao cuidado intensivo para quem mais precisa. “Esse selo é da nossa equipe multidisciplinar, que entende que a qualidade não é um destino, mas um processo contínuo, diário, de vigilância e cuidado seguro”, resume a gestora.

Empenho reconhecido

A Diretora Técnica-assistencial da Santa Casa, Dra. Norma Assunção, destaca que manter a certificação por três anos seguidos é uma conquista que exige empenho constante da equipe.

“Uma coisa é você conseguir uma certificação em um ano. A outra é você manter essa certificação, que não é fácil. E a equipe está conseguindo manter esse selo, esse certificado de UTI de alta performance”, avalia.

Para ela, o resultado para a Santa Casa de Misericórdia é ainda mais significativo por se tratar de uma instituição pública, gerida por gestores públicos, alcançando reconhecimento de alto nível nacional. “Para nós, é um orgulho ter uma unidade de terapia intensiva com esse perfil”, ressalta a médica.

A certificação reflete o comprometimento da equipe da unidade com o registro sistemático dos dados assistenciais, prática que permite ao sistema gerar indicadores precisos, e à gestão hospitalar conhecer melhor o perfil de seus pacientes, qualificando a tomada de decisões.

A equipe da UTI Adulto Almir Gabriel é composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, odontólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e assistentes sociais, um time multidisciplinar que, dia após dia, transforma dados em cuidado de qualidade para os pacientes em estado crítico atendidos pela Santa Casa do Pará.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias